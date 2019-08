Patrick Dempsey premiato per l’impegno al fianco dei malati di cancro | “La mia missione

La Verità sul Caso Harry Quebert su Canale5 a settembre - il thriller con Patrick Dempsey in prima tv in chiaro : Un promo attualmente in rotazione sull'ammiraglia Mediaset annuncia l'arrivo della serie La Verità sul Caso Harry Quebert su Canale5 a settembre. Non c'è ancora una data precisa per il debutto del thriller con protagonista Patrick Dempsey, ma per Canale5 si tratterà di un titolo su cui puntare per aprire la nuova stagione televisiva. Già trasmessa da Sky Atlantic la scorsa primavera in anteprima assoluta per l'Italia, la serie tratta dal ...