Fonte : tg24.sky

(Di sabato 10 agosto 2019), indiIl sisma è stato rilevato alle 9:05. Nessun danno a persone o cose

SkyTG24 : Terremoto a Muro Lucano, in provincia di Potenza - Yogaolic : RT @SkyTG24: Terremoto a Muro Lucano, in provincia di Potenza - courbevoie1894 : RT @SkyTG24: Terremoto a Muro Lucano, in provincia di Potenza -