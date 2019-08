Migranti | altro salvataggio di Open Arms | 160 persone a bordo Ma Malta si offre di

Migranti - altro salvataggio di Open Arms : 121 persone a bordo. Ma Malta si offre di prenderne solo 39. L'ong : "Inammissibile" : Soccorse altre persone nella notte, la nave da dieci giorni è ferma in acque internazionali. E il Viminale notifica alla Ocean Viking il divieto di ingresso in acque italiane

Migranti - cercare fortuna altrove spesso è solo un miraggio. E può peggiorare le cose : L’affermazione del titolo di un mondo “altamente civilizzato” per ora trova solo nell’Articolo 1A della Convenzione di Ginevra del 1951, relativa allo status dei rifugiati, la condizione necessaria per ottenere una doverosa e qualificata accoglienza. Il dovere dell’accoglienza ai rifugiati è peraltro scontato quasi ovunque e, in Italia almeno, nessuno (o pochissimi comunque) lo mette in discussione, mentre per chi semplicemente decide di ...