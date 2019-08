Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 5 agosto 2019) Inizia la nuova avventura con ilper Riccardoe firma per unche si candida ad essere un grande protagonista per la prossima stagione. “La citta’ mi piace, e’ un piacere tornare qui. Per me, calcisticamente, e’ l’opportunita’ migliore, mentre tecnicamente dico che il presidente mi ha voluto fortemente. In questo momento della mia carriera e’ la soluzione che piu’ mi si addice”. Inevitabile anche un commento sulla Sampdoria: “Ormai il calcio si sa come funziona, capisco l’amarezza dei tifosi doriani – ha dichiarato il centrocampista – ma sono un professionista e voglio fare bene. Daro’ il meglio di me, cerchero’ di farmi amare per le mie qualita’: in blucerchiato sono stato bene ma questo e’ un nuovo capitolo. Sono certo di trovare una ...

DiMarzio : #Genoa, ok dell'Atletico Huila alle visite di Agudelo con i rossoblù: il comunicato - CalcioWeb : #Genoa, visite mediche per #Saponara: 'il passato alla #Samp?', il calciatore risponde così - pianetagenoa : Niente Champions per Schöne, domani si sottoporrà alle visite mediche col Genoa - -