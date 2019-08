‘Moon | 50 anni dall’allunaggio’ | il libro fuori dal coro con la prefazione di Tito Stagno

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 2 agosto 2019) Avevo 8e il lettone di mamma e papà mi sembrava gigantesco. Le immagini sbiadite, in bianco e nero che si avvicinavano dallo schermo bombato del Phonola 28 pollici accendevano in me una eccitazione eccessiva perfino per un bambino ‘agitato’ quale ero. Facevo le capriole immaginandomi anche io dentro quella scatola strana che stava arrivando in un paesaggio sconosciuto. Era la Luna, o meglio, l’allunaggio del Lem trasmesso in diretta dal Primo Canale e commentato dacon il contraltare di Ruggero Orlando. Tutti gli eventi epocali trascinano con sé, indelebili, i ricordi del momento della propria vita in cui li abbiamo vissuti. Per quanto mi riguarda è stato così per la Luna, per il rapimento di Aldo Moro, per l’11 settembre. Ricordo esattamente cosa stavo facendo in quel momento, con chi ero, le emozioni che avevo provato. Immagino sia stato così anche per i miei ...

