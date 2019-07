Wanda Nara si ribalta con moto d' acqua sul lago di Como

agi

(Di lunedì 15 luglio 2019) Tanto spavento ma per fortuna nulla di grave per la moglie di Mauro Icardi, Wanda Nara, che ha postato su Instagram l'incidente avuto suldi. La donna, agente del giocatore dell'inter, si sarebbeta con unad'mentre si trovava sulinsieme a una coppia di amici. Salvata da alcuni diportisti, l'incidente non ha avuto conseguenze ma solo tanta paura.

