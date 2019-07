DIRETTA MONDIALI NUOTO 2019 GWANGJU Bruni è bronzo! Streaming video e tv

LIVE Tuffi - Mondiali 2019 in DIRETTA : Giovanni Tocci dodicesimo dal metro. Appuntamento alle 13.45 con la finale di Batki-Pellacani : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.46: Appuntamento ora alle 13.45 con la finale del sincro femminile dalla piattaforma con Noemi Batki e Chiara Pellacani. Le azzurre vogliono provare a sognare. 9.45: Giovanni Tocci chiude la sua finale dal metro maschile al dodicesimo posto con 344.25. Non un buon segnale in vista dei tre metri, dove il calabrese deve conquistare la qualificazione olimpica. 9.44: Ennesima medaglia ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : Rachene Bruni bronzo nella 10 km - attesa per Setterosa e Batki-Pellacani : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza giornata dei Mondiali 2019 di Nuoto. A Gwangju una giornata decisamente interessante quella che ci apprestiamo a vivere. Si inizierà con la 10 km di fondo femminile che assegnerà il secondo titolo delle acque libere e anche il pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020, riservato alle migliori dieci classificate. Arianna Bridi e Rachele Bruni cercheranno di centrare sia il target medaglia che quello ...

LIVE Italia-Australia pallanuoto femminile - Mondiali 2019 in DIRETTA : debutto difficile per il Setterosa : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della sfida – Il programma completo della sfida – Il programma completo della pallanuoto (14 luglio) Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Italia ed Australia, valida per la prima giornata della prima fase dei Mondiali di pallanuoto femminile: subito dunque per le ragazze del CT Fabio Conti l’incrocio con l’avversaria più ...

LIVE Tuffi - Mondiali 2019 in DIRETTA : Giovanni Tocci tenta il colpo dal metro. Batki-Pellacani in finale dalla piattaforma sincro : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.09: Ovviamente sono dodici i protagonisti della finale. Tocci sarà il quinto a salire sul trampolino, visto che ha chiuso all’ottavo posto la qualifica. 8.05: Il calabrese difende la medaglia di bronzo conquistata due anni fa. Non sarà assolutamente facile ripetersi, visto che Giovanni non è al 100%. 8.00: Riprendiamo la nostra DIRETTA. Tra mezz’ora la finale del metro maschile ...

LIVE Nuoto sincronizzato - Mondiali 2019 in DIRETTA : Italia quinta nei preliminari del team tecnico. Alle 12.00 Cerruti/Ferro : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Vi diamo appuntamento Alle ore 12.00 Italiane per la finale del duo tecnico, con le nostre Linda Cerruti e Costanza Ferro che saranno in lizza per le posizioni nobili della competizione. Un saluto dalla redazione di OA Sport 6.11: Si chiude quindi il preliminare della routine del team tecnico. L’Egitto ha ottenuto il 16° punteggio con 76.8351. Italia che, quindi, chiude in quinta piazza ...

LIVE Nuoto sincronizzato - Mondiali 2019 in DIRETTA : Russia prima nelle qualifiche del team tecnico. Italia quinta : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5.58: Spagna vicina all’Italia ma l’89.4561 non è sufficiente per scavalcare le azzurre. Dunque le rappresentanti del Bel Paese chiuderanno salvo sorprese clamorose in quinta posizione queste qualifiche del team tecnico 5.52: La Francia conclude i preliminari della routine tecnica della prova a squadre con lo score di 85.5793 in settima posizione. Ora è il momento della spagnola, ...

LIVE Nuoto sincronizzato - Mondiali 2019 in DIRETTA : inizia la routine tecnica della prova a squadre. Italia protagonista : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4.02: La prima squadra a entrare in acqua nella routine tecnica sarà il Canada 4.00: Via dunque a queste eliminatorie del tecnico della prova a squadre. 3.58: Osservata speciale, come è logico che sia, la squadra russa, campione del mondo in carica e grande favorita della vigilia. 3.55: La compagine Italiana scenderà in acqua per quindicesima. Saranno 23 le formazioni a gareggiare in questa ...

LIVE Nuoto di fondo - Mondiali 2019 in DIRETTA : 10 km femminile. Arianna Bridi e Rachele Bruni nel gruppo di testa a metà gara : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2.10: Si allunga e si assottiglia il gruppo. Le azzurre forse al momento sono un po’ indietro ma sembrano in controllo 2.10: Al sesto km Grangeon sempre davanti: Bridi è decima a 7″, non scatta il chip di Bridi ma l’azzurra è lì, vicina alla compagna 2.06: Al km 5.8 Bridi risale al sesto posto a 3″ dalla Grangeon, mentre Bruni è più indietro, a una decina di secondi ...

LIVE Nuoto di fondo - Mondiali 2019 in DIRETTA : 10 km femminile. Partenza lenta per Arianna Bridi e Rachele Bruni : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1.58: Grangeon in testa a metà gara dopo il rifornimento. Bridi risale la china e anche Bruni. La prima azzurra è a 8″ dalla testa, la seconda a 12″ 1.54: La statunitense Andersson sembra prendere decisamente il comando delle operazioni. Van Rouwendaal si vede nelle prime posizioni del gruppo 1.50: Al km 4.3 in testa c’è Wunram davanti a Anderson. Bridi a 13″, Bruni a ...

LIVE Tuffi - Mondiali 2019 in DIRETTA : 14 luglio - Batki-Pellacani ci provano nella piattaforma sincro. Tocci outsider dal metro : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma e gli azzurri in gara (14 luglio) – La presentazione della giornata dei Tuffi (14 luglio) Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza giornata dei Mondiali 2019 di Tuffi. Al Nambu University Municipal Aquatics Center due le gare in programma quest’oggi. Si comincerà con le eliminatorie della piattaforma femminile. Chiara Pellacani e Noemi Batki faranno il ...