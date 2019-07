Di Maio | Mai condoni | sì alla flat tax ma per farla non si aumenti l' Iva

Di Maio : mai condoni e no aumento Iva : 10.21 "Ho sentito parlare di condoni.Il Movimento non ne farà mai. Per noi i grandi evasori vanno in carcere".Così il vicepremier Di Maio su Facebook. "L'Iva non aumenterà e taglieremo il costo del lavoro per aiutare le imprese",aggiunge."Sulla flat tax aspettiamo le coperture. Non c'è un piano, ma per noi si fa, basta che non si aumenti l' Iva". Anche "l'Autonomia si farà", ma "equilibrata e giusta,senza spaccare il Paese e lasciare il Centro ...

Matteo Salvini in soccorso del leghista ad honorem Luigi Di Maio : "Perché dobbiamo aiutarlo" : Nel suo ultimo retroscena, Augusto Minzolini lo definisce "leghista ad honorem". Si riferisce a Luigi Di Maio, il capo politico M5s, al centro dell'articolo del Minzo pubblicato su Il Giornale. Il ragionamento è quello che il giornalista sostiene da tempo: non ci sarà alcuna crisi di governo perché

Scontro Spadafora-Salvini - Di Maio basta polemiche - andiamo avanti : Giornata di tensione all'interno del governo sul tema delle pari opportunità. Attraverso un'intervista, il sottosegretario alle Pari Opportunità

La promessa del vicepremier Di Maio : «Sì all'autonomia solidale - non dividerò mai l'Italia» : Ministro Di Maio, l'accordo sulle autonomie differenziate sembra ancora lontano, almeno a giudicare dal nuovo rinvio del governo: la sensazione è che al di là delle dichiarazioni...

Ilva - Di Maio : "C'è ancora tanto da fare" : 21.59 "Continuiamo a lavorare, c'è ancora tanto da fare per i lavoratori e per Taranto". Così il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico, Di Maio, al termine del tavolo sull'ex Ilva con Arcelor-Mittal e i sindacati. Delusi i sindacati. La multinazionale non ha invertito la marcia sulla messa in cassa integrazione dei 1400 lavoratori del sito di Taranto. Resta aperto anche il nodo dell'immunità penale. Il ministro, secondo fonti del ...

Maria Giovanna Maglie contro Luigi Di Maio : "Con chi ce l'hai? Sai farli tacere i tuoi?" : Colpire Vincenzo Spadafora per affondare Luigi Di Maio. Ci pensa Maria Giovanna Maglie, su Twitter, la quale commenta gli attacchi del sottosegretario grillino a Matteo Salvini, definito "sessista". E la Maglie commenta così: "Dice Luigi Di Maio che Spadafora non si dimette e che basta coi tentativi

Ex Ilva - sindacati delusi dopo incontro al Mise. Uilm : “Di Maio ha promesso ad azienda di ripristinare condizione di agibilità” : Mentre gli operai Usb contestano i sindacalisti all’uscita dall’incontro al Mise con ArcelorMittal e il ministro Luigi Di Maio, Marco Bentivogli segretario dei Metalmeccanici Cisl giudica l’incontro “deludente” perché “il governo non ha ancora risolto la partita che riguarda lo scudo penale e l’azienda non ha dimostrato alcuna intenzione di ritirare la cassaintegrazione e neppure ha sciolto il nodo se i ...

Alessandro Di Battista come Luigi Di Maio - Filippo Facci : retroscena - perché è finito anche lui : Luigi Di Maio sta ufficialmente esplodendo. Ieri il Fatto Quotidiano (il giornale più grillino che c'è) ha aperto la sua prima pagina col titolone «5Stelle, riesplode la guerra» e ha lasciato più dubbi che certezze su che cosa siano i 5Stelle, su che cosa sia riesploso e su che cosa sia una guerra.

La procura spegne l'altoforno 2 dell'ex Ilva - mentre Di Maio e ArcelorMittal continuano a litigare : Continua il braccio di ferro tra il governo e ArcelorMittal sul futuro dell’acciaieria tarantina. Ed entra in gioco anche la magistratura, con la procura di Taranto che ha disposto l’avvio delle procedura di spegnimento dell’Altoforno 2 dell’impianto ex Ilva. Lo stesso era stato sottoposto a sequestro preventivo dopo l’incidente costato la morte nel 2015 di un operaio investito da una colata incandescente. Una ...

Di Maio sminatore fra Spadafora e Salvini. In nome della ragion di Governo : Sminare il più possibile. “Pensiamo a lavorare”, è il motto di Luigi Di Maio che sembra uno di quei militari impegnati a liberare i campi di battaglia, in questo caso quello del Governo, dalle mine. Perché su una di queste l’intero esecutivo potrebbe saltare per aria e per il capo politico M5s è necessario superare indenne il 20 luglio, giorno in cui si chiude la finestra elettorale di settembre. Il ...

Pensioni - Di Maio soddisfatto per la decisione della Cassazione su sforbiciata a vitalizi : Arrivano importanti aggiornamenti in merito alle Pensioni d'oro dei parlamentari ed al taglio ai vitalizi deciso dal Governo. Secondo il parere espresso dalla Cassazione, il ricorso presentato dal Professor Paolo Armaroli contro i tagli è da intendersi come rigettato. Nella pratica, il passaggio si traduce in un'ulteriore via libera alla sforbiciata fortemente voluta dal Movimento 5 Stelle, grazie alla quale si otterrà un risparmio di circa 56 ...

Violenza su donne : Di Maio - 'Spadafora non si dimette - punto' : Roma, 9 lug. (AdnKronos) – "Spadafora non si dimette. Punto. E ora andiamo avanti, sono stanco di queste polemiche inutili". Lo dichiara il vicepremier e ministro, Luigi Di Maio.

Assunzioni Inps : il Vicepremier Di Maio annuncia concorso in autunno : Il Ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, ha annunciato che nei prossimi mesi ci saranno nuove Assunzioni presso l'istituto Nazionale di Previdenza Sociale. Secondo quanto affermato dal Ministro Di Maio, infatti, attraverso lo svolgimento di nuove procedure concorsuali si potranno raggiungere le cinquemila Assunzioni entro il 2020.