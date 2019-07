L’Iran non molla | da domani arricchimento uranio Trump avverte | stia molto attento

ilfogliettone

(Di sabato 6 luglio 2019) L'Iran none va avanti con la riduzione degli impegni assunti nel 2015 all'epoca della firma dell'accordo internazionale sul nucleare che prevedeva una forte riduzione del programma nucleare della Repubblica Islamica. L'ultimo in ordine di tempo a confermare la determinazione di Teheran è Ali Akbar Velayati, consigliere della Guida Suprema Ali Khamenei, che parla didell'"al 5%", al di sopra di quel 3,67% fissato dall'accordo, con un riferimento alle attività nel reattore di Bushehr. Gli obiettivi, insiste, "sono assolutamente pacifici".L'Iran parla di energia nucleare, così come di ricerca scientifica, e Velayati accusa "gli Stati Uniti di aver violato l'accordo in modo diretto" e "gli europei di averlo fatto indirettamente". "La nostra reazione - sostiene in dichiarazioni rilanciate da Press Tv - sarà direttamente proporzionale a quello che fanno loro". ...

