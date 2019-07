Nuoto | Mondiali Gwangju 2019 | il calendario delle gare in piscina Programma | orari | date

PallaNuoto - il Settebello parte per Barcellona - dopo il Torneo di Potugalete i convocati per i Mondiali : Domani inizierà per il Settebello il collegiale con la Spagna a Barcellona in vista del Torneo di Potugalete e, soprattutto, dei Mondiali in programma in Corea del Sud. Il quadrangolare si giocherà dal 4 al 6 luglio: l’Italia affronta l’Olanda giovedì 4 alle 18.30, la Spagna venerdì 5 alle 20.00 e la Francia sabato 6 alle 9.00. Al termine del Torneo verranno diramati i convocati per i Mondiali. Gli uomini scelti da Sandro ...

Nuoto - Calendario Mondiali 2019 : date - programma - orari e tv : Dal 12 al 28 luglio 2019 Gwangju, in Corea del Sud, sarà la capitale degli sport acquatici, sede dei Mondiali 2019 in cui Nuoto, pallaNuoto, Nuoto sincronizzato, tuffi e Nuoto di fondo si esibiranno per regalare tante emozioni agli appassionati. Uno show d’alta qualità quello che ci attende nella vasca e nelle acque coreane che renderà appassionante l’estate sportiva. L’Italia si giocherà le sue carte per confermare gli ...

Nuoto - Mondiali 2019 : i convocati dell’Italia. Sorpresa Bori - presenti Bianchi - Pizzini e Sabbioni - niente 4×100 e 4×200 sl femminili : Signore e signori la Nazionale di Nuoto in vista dei Mondiali 2019 di Gwangju (Corea del Sud), dal 21 al 28 luglio, è cosa fatta. In seguito ai risultati della 56esima edizione del Trofeo Sette Colli, tenutosi a Roma dal 21 al 23 giugno, il Direttore Tecnico Cesare Butini ha diramato l’elenco dei partecipanti alla prossima rassegna iridata in Asia. Una compagine che punta a confermare gli eccezionali riscontri ottenuti a Budapest due anni ...

Mondiali pallaNuoto 2019 : calendario Italia maschile e femminile : Mondiali pallanuoto 2019: calendario Italia maschile e femminile Ci avviciniamo sempre di più ai Mondiali pallanuoto 2019. Quello maschile, giunto alla XVII edizione, inizierà il 15 luglio e si concluderà il 27, mentre la XIII edizione di quello femminile si disputerà dal 14 al 26 luglio. LEGGI ANCHE: Mondiali nuoto 2019: data, calendario e chi sono gli azzurri Mondiali pallanuoto: Italia maschile Sorteggiati a ...

Nuoto - Margherita Panziera : “Il ruolo di favorita ai Mondiali mi dà sicurezza - temo solo il fuso orario…” : Margherita Panziera e le attese di un Mondiale che sta per cominciare. La veneta, autrice del miglior crono al mondo nei 200 dorso in questo 2019 (2’05?72, record italiano), si sta preparando a Livigno per arrivare pronta all’appuntamento iridato. Una stagione assai convincente quella dell’azzurra, che ha saputo imporsi nelle Championships Series della FINA, nonché al Trofeo Settecolli a Roma, dove ha battuto ancora una volta nella ...

Mondiali Nuoto 2019 : data - calendario e chi sono gli azzurri : Mondiali nuoto 2019: data, calendario e chi sono gli azzurri La XVIII edizione dei Campionati Mondiali di nuoto si svolgerà dal 12 al 28 luglio 2019 a Gwangju, in Corea del Sud. 20 gli italiani in gara. Mondiali nuoto 2019: Chi sono gli azzurri L’evento clou dell’anno della piscina tra le corsie, ad un anno dalle Olimpiadi di Tokyo 2020, sarà un banco di prova importante per i nuotatori, pronti a centrare la top-3 iridata e regalare ...

PallaNuoto - il cammino del Settebello verso i Mondiali : dopo Potsdam altro quadrangolare in vista : Prosegue il programma del Settebello verso i Mondiali di Gwangju, in programma dal 14 al 27 luglio: la Nazionale italiana di Pallanuoto, che ieri ha chiuso trionfalmente il 4 Nazioni di Potsdam, ora beneficerà di tre giorni di riposo prima di riprendere la preparazione ad Ostia. Terminato il quadrangolare, l’Italia torna dunque a casa e poi si ritroverà ad Ostia per rifinire la condizione in vista del collegiale con la Spagna previsto a ...

Nuoto - Gregorio Paltrinieri : “Non sono preoccupato dal mio tempo. Non vedo l’ora di gareggiare ai Mondiali” : Gregorio Paltrinieri ha concluso al quarto posto i suoi 1500 stile libero nel Trofeo Settecolli 2019. Nel meeting di Nuoto, che ha avuto luogo al Foro Italico di Roma, il carpigiano non è andato oltre il crono di 15’11″48, decisamente distante dal vincitore Guilherme Costa (14’59″91). Nessun campanello d’allarme perché, tenendo conto degli allenamenti, annotare questo riscontro non deve alimentare scetticismo o ...

Nuoto - Federica Pellegrini : “Vincere con questo tempo è speciale. Vedremo ai Mondiali…” : Federica Pellegrini non può che essere soddisfatta. L’azzurra si è aggiudicata la prova dei 200 stile libero donne nel Trofeo Settecolli 2019, in Roma, mettendo in mostra un tempo di grandissimo valore internazionale. Il quinto crono al mondo dell’annata è la sua firma e i suoi occhi sono luccicanti per la sorpresa e l’obiettivo raggiunto. Un tempo frutto anche dell’anno dedicato alla velocità, come testimoniato da lei ...

Nuoto - Trofeo Settecolli 2019 : Ilaria Cusinato dà forfait per un virus. Brutte notizie per i Mondiali a Gwangju : Prende il via quest’oggi la 56esima edizione del Trofeo Settecolli, rinomato meeting di Nuoto che vede ai nastri di partenza tutta la Nazionale guidata da Cesare Butini. Un evento che ha richiamato tanti atleti stranieri di un certo calibro, tra cui la magiara Katinka Hosszu e il britannico Adam Peaty. Purtroppo, arriva una notizia negativa sul fronte italico dalla piscina del Foro Italico: la mistista Ilaria Cusinato non prenderà parte ...

Nuoto - Mondiali 2019 : Gabriele Detti non prenderà parte ai 1500 stile libero nella piscina di Gwangju : Il dubbio esisteva ed a fugarlo è stato il Direttore Tecnico della Nazionale di Nuoto Cesare Butini, alla vigilia del Trofeo Settecolli, che andrà in scena dal 21 al 23 giugno. “Ai Mondiali in Corea del Sud (21- 28 luglio ndr.) Domenico Acerenza sarà iscritto ai 1500 stile libero ai quali non prenderà parte Gabriele Detti“, è questa l’affermazione di Butini (fonte: Fin). Dopo gli Assoluti primaverili di Riccione, infatti, si ...

Nuoto di fondo - World Series Lago Balaton 2019 : Bridi e Bruni nuovamente in scena - prove generali in vista dei Mondiali : Le World Series di Nuoto di fondo procedono a ritmo serrato. Quando manca un mese ai Mondiali 2019 a Gwangju (Corea del Sud), i migliori interpreti delle acque libere si esibiscono nel tradizionale contesto del Lago Balaton (Ungheria), sede della rassegna iridata di due anni fa. Una gara che andrà in scena domani, utile per testare la condizione in vista del clou stagionale. Un parterre di tutto rispetto ai nastri di partenza. Sul versante ...

Nuoto - Andrea Vergani squalificato per 3 mesi : lo stop terminerà prima dei Mondiali! : La Seconda Sezione del Tna ha squalificato Andrea Vergani per tre mesi. Il nuotatore era risultato positivo a un controllo antidoping lo scorso 2 aprile, in occasione dei Campionati Italiani Assoluti: nelle sue urine erano stato trovate delle tracce di cannabis. La squalifica decorre dal 19 aprile (data della sospensione cautelare) e scadrà il 18 luglio, cioè tre giorni prima dell’inizio dei Mondiali in Corea del Sud: teoricamente ...

PallaNuoto - Super Final World League 2019. Fabio Conti : “Abbiamo riscattato Torino. L’Olanda una delle più forti - buon test per i Mondiali” : Non può che essere entusiasta il ct della Nazionale italiana di Pallanuoto femminile Fabio Conti dopo la seconda vittoria in due partite per il suo Setterosa nelle fasi Finali della World League 2019 in quel di Budapest. Dopo l’Australia le azzurre si impongono anche sull’Olanda, campionessa d’Europa in carica e spesso bestia nera dell’Italia. 8-7 il risultato al termine di un match entusiasmante. Queste le parole di ...