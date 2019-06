L’offerta di Mediapro alla Lega calcio per il canale tv | 1193 milioni a stagione

ilnapolista

(Di lunedì 24 giugno 2019) Per l’acquisto dei diritti tv del campionato di Serie A per il triennio 2021-24 e per la realizzazione deltv dedicato,vorrebbe offrirecirca 1.193di euro a. Lo scrive Il Fatto Quotidiano. La proposta porterebbe nelle casse dei club di Serie A circa 220in più arispetto a quanto incassato nell’ultima asta per il triennio 2018-2021. In quell’occasione, Sky e DAZN avevano messo sul piatto 973,3. Si trattava di 28,3in più dei 945garantiti da Sky e Mediaset Premium nel triennio 2015-2018. Il quotidiano spiega cheoffre 1.060come minimo garantito. A questi aggiunge 55per l’acquisto dell’archivio immagini e altri 78per le spese di produzione del nuovotv della. Ecco perché si arrivacifra complessiva di 1.193, che ...

