Conte | “Serve una ‘manovra contiana’ e ricognizione del contratto di governo”

(Di martedì 18 giugno 2019) Quella che serve all’Italia è “una ‘manovra contiana‘”. Il presidente del Consiglio, Giuseppe, risponde con una battuta a chi gli chiede conto dell’ipotesi di unatrumpiana‘ lanciata lunedì da Matteo Salvini in visita a Washington. Da Napoli il premier si ritrova a dover ribadire la compattezza dell’esecutivo, dopo un’altra giornata di botta e risposta tra il ministro dell’Interno e il titolare del Tesoro, Giovanni Tria, sempre sulla questione dei minibot. “Tutto il governo ha un unico obiettivo che è evitare l’infrazione Ue che non fa bene all’Italia. Poi i toni possono essere diversi ma l’obiettivo è comune”, ha dettoa margine della visita alla onlus ‘Oasi Figli in Famiglia’. Mercoledì mattina alle 9.30 a Palazzo Chigi vedrà i due vicepremier e il ministro dell’Economia per un nuovo ...

