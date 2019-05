Mondo del giornalismo in lutto | è morto Vittorio Zucconi | aveva 74 anni

Lutto nel Mondo del giornalismo : è morto Vittorio Zucconi - storica firma di "Repubblica" : Si è spento nella sua casa di Washington dopo una lunga malattia. Cronista, scrittore, storica firma di "Repubblica"

Tiro a segno - Coppa del Mondo Monaco di Baviera 2019 : nella carabina 10 metri eliminate tutte le azzurre : Niente da fare per il Tiro a segno italiano nelle prime eliminatorie della tappa di Coppa del Mondo di Monaco di Baviera, in Germania: nella carabina 10 metri femminile fuori dalla finale tutte le azzurre in gara. Non riescono infatti a rientrare tra le migliori otto Petra Zublasing, 27ma con 627.0, Alessandra Luciani, 76ma con 622.5, e Martina Ziviani, 93ma con 621.0. A vincere le eliminatorie è l’indiana Apurvi Chandela, prima con 633.0 ...

Mountain bike - Coppa del Mondo Nove Mesto 2019 : bis di Kate Courtney - 19ma Chiara Teocchi : Continua il regno della statunitense Kate Courtney nella Coppa del Mondo di Mountain bike cross country. A Nove Mesto (Repubblica Ceca) la campionessa del Mondo centra la seconda vittoria su due in stagione e rafforza così la leadership nella classifica generale. La portacolori del team Scott-Sram si è imposta con una gara in progressione, riuscendo a fare una poderosa rimonta nel finale. Grande selezione subito nella prima fase e nel giro di ...

Le notizie del giorno – Episodio gravissimo nel Mondo del calcio - De Rossi da brividi e la squadra acquistata da Commisso : Le notizie del giorno – “In merito alle ultime notizie di cronaca apparse sui giornali nazionali e non, la UAFA, Union Agent Football Association, tiene a rendere nota la sua posizione. Come poc’anzi spiegato, nella giornata di oggi il mondo del calcio e dei procuratori è stato colpito da un grave, esecrabile e abominevole Episodio di molestie sessuali da parte di un agente sportivo nei confronti di almeno tre minorenni. Senza ...

Canoa velocità - Coppa del Mondo Poznan 2019 : prima giornata di finali. Sei le specialità olimpiche in acqua : prima giornata dedicata alle finali nella Coppa del Mondo di Canoa velocità a Poznan, in Polonia, dove è assente l’Italia: dodici le finali odierne, sei in specialità olimpiche e sei in non olimpiche. Andiamo a scoprire tutti i vincitori odierni. Si impongono tutti i grandi favoriti della vigilia nelle specialità olimpiche, con il lusitano Fernando Pimenta che fa il bis nel K1 su 500 e 1000 metri. SPECIALITA’ olimpiche Nel K1 200 ...

Ginnastica aerobica - Europei 2019 : quattro finali per l’Italia - Castoldi-Donati fuori da Campioni del Mondo! : Italia grande protagonista agli Europei 2019 di Ginnastica aerobica che si stanno disputando a Baku (Azerbaijan). Davide Nacci ha staccato il pass per la finale nella gara individuale grazie al sesto punteggio (20.950), settima piazza invece per il trio composto dallo stesso Nacci, da Marco Vargiu e da Francesco Sebastio. Ottimo quarto posto per il gruppo (Michela Castoldi, Davide Donati, Anna Bullo, Emanuele Caponera e Paolo Conti hanno ...

Pentathlon - Coppa del Mondo Praga 2019 : vince Kate French. La migliore delle azzurre è Elena Micheli - 11ma : Soltanto sfiorata la top 10 dalle tre azzurre del Pentathlon moderno nella finale femminile della tappa di Coppa del Mondo di Praga: 11ma Elena Micheli, 15ma Alessandra Frezza e 19ma Alice Sotero, nella gara vinta dalla britannica Kate French davanti alla russa Gulnaz Gubaydullina ed all’altra britannica Jessica Varley. La britannica Kate French vince la prova di scherma e, nonostante una prova opaca nel nuoto, le basta il settimo crono ...

Tiro con l’arco – Coppa del Mondo : Pagni e Tonioli quarti nel compound misto ad Antalya : 4° posto per Pagni e Tonioli nel compound misto. Domani 2 finali azzurre nel ricurvo Nella terza tappa di Coppa del Mondo ad Antalya (Tur), al termine delle finali della divisione compound, chiudono al quarto posto gli azzurri Sergio Pagni e Marcella Tonioli, superati nella finale per il bronzo mixed team dai padroni di casa della Turchia per 154-152. Domani giornata di chiusura con le finali dell’arco olimpico. L’Italia sarà ...

Mountain bike - Coppa del Mondo Nove Mesto 2019 : successi per Vlad Dascalu e Haley Batten tra gli U23 - due italiane nella top10 : Prosegue il programma di gare a Nove Mesto, in Repubblica Ceca, per la seconda tappa della Coppa del Mondo di Mountain bike Cross Country 2019. Dopo lo Short Track andato in scena nella giornata di ieri, gli interpreti della massima categoria hanno lasciato spazio agli Under 23. Il tracciato particolarmente tecnico si è presentato in condizioni eccellenti nonostante le piogge abbondanti della settimana e lo spettacolo non è mancato in attesa del ...

Tiro con l’arco - Coppa del Mondo Antalya 2019 : quarto posto per Pagni e Tonioli nel compound misto - domani le finali del ricurvo : La quinta e penultima giornata della terza tappa di Coppa del Mondo 2019 di Tiro con l’arco si è conclusa ad Antalya (Turchia) al termine dello svolgimento delle finali di tutti i tornei riservati al compound. Per l’Italia non è arrivato il primo podio della manifestazione con la coppia formata da Marcella Tonioli e Sergio Pagni che ha avuto la peggio nella finale per il bronzo della gara a squadre mista di compound contro i padroni ...

Vergogna nel Mondo del calcio - gli grida ‘negro di m…” : dieci giornate di squalifica! : Ancora insulti razzisti in una partita di calcio giovanile. Il ‘negro di m…‘ rivolto a un coetaneo senegalese del Delebio, è costato l’espulsione e 10 giornate di squalifica a un giocatore del Berbenno in una gara del campionato juniores under 19 di Sondrio. “Ogni volta è la stessa cosa, e si sentono offesi anche altri nostri giocatori di origine marocchina – ha commentato all’ANSA Pamela Tarabini, ...

Canoa : Paralimpici. tre argenti per Italia in Coppa del Mondo a Poznan : Paralimpici Italia. Si conclude con tre medaglie d'argento per la squadra azzurra di paraCanoa la spedizione nella Coppa del Mondo di Poznan