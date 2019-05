Non solo Allegri | Milano e Roma panchine roventi

Sciopero - un venerdì 17 difficile per trasporti e Non solo : IL CORNETTO ROSSOCOCCINELLAIL QUADRIFOGLIOSPECCHIO ROTTOSALE ROVESCIATOOLIO A TERRA INTIMO ROSSOAL CONTRARIONATO IL 12-12-12IL CORALLO E LE PIETRE PREZIOSECONTRO L'ECLISSIUNA NOTTE IN CAPPELLABUDDHADicono fior di economisti ed esperti di statistica che di solito un venerdì 17, per chi non crede alle superstizioni, è conveniente in particolare per chi viaggia. Ci sono di solito meno persone sulle strade, perché non si viaggia nella giornata che ...

31° Edizione del Premio Nazionale Itinerante ad Honorem “Smitizzare in allegria - Non solo artisti d’onore” 2019. : La giuria tecnica presieduta dal regista Gaspare Aglieco e il direttore artistico Francesco Mazzullo, attore, autore e regista nonché art

Sandra Milo - Non solo sesso per pagare le tasse : a cosa la ha costretta il suo ex : «Deborah, mia figlia, era piccola. Siamo negli anni sessanta. Il padre di mia figlia Moris Ergas voleva portarmela via perché all' epoca risultavo sposata con un altro (il marchese Cesare Rodighiero sposato nel 1948. Un matrimonio durato 21 giorni, ndr). Allora ho deciso di rinunciare a tutto pur di

Berlusconi - la confessione : “Questo calcio Non mi piace più - solo nomi impronunciabili - barba lunga e tatuaggi” : Avevano fatto parlare, sin dal suo insediamento come presidente del Monza, le parole di Berlusconi sui calciatori che avrebbero composto la sua squadra. Parole che l’ex numero uno del Milan ha evidenziato ad Agorà, sui Rai Tre, parlando di un “calcio di adesso che non mi piace più“. Ecco il suo intervento. “La vicenda De Rossi? Non l’ho seguita. Ma tutte le squadre italiane sono piene di stranieri dai nomi ...

Non solo “gomito” : dagli esperti i 10 consigli per prevenire e curare i più frequenti infortuni del tennista : Secondo lo studio Istat del 2017, gli Italiani sono sempre più inclini a praticare sport in modo continuativo: tra il 2013 e il 2016 si è registrato infatti un incremento della pratica sportiva continuativa del 5,1% nelle regioni del Nord-Est e del 3,1% in quelle meridionali. Ma quali sono gli sport più praticati? Come dimostrato dal Centro Studi e Osservatori Statistici per lo Sport di CONI Servizi, il calcio si riconferma il preferito, seguito ...

Grande Fratello - Luca Onestini : «Gianmarco e Michael sono gli unici educati in un’edizione in questo senso terrificante - c’è solo gente che ha voglia di litigare. Non vado nei salotti tv perché sono scomodo» : Luca e Gianmarco Onestini Per Luca Onestini, ex concorrente del Grande Fratello Vip, è arrivato il momento di prendere le difese del Fratello Gianmarco, attualmente concorrente del Grande Fratello 16. Quest’ultimo, durante la diretta di lunedì, è stato accusato da Edoardo Ercole, figlio di Serena Grandi, di avergli rivelato che Michael Terlizzi, su cui da settimane aleggia il dubbio di una presunta omosessualità, c’abbia ...

Un bambino su sette nasce sottopeso : Non è un problema solo del Terzo Mondo : Quasi tre quarti di questi bambini sono nati in Asia meridionale e in Africa subsahariana. Ma secondo una nuova analisi di...

Il dottore di Nadal dice che il segreto dei suoi recuperi Non sono (solo) le cure : “Devo parlare col dottore, il dottore ha detto che devo fermarmi, il dottore aveva ragione, la prima persona che vedo appena torno in Spagna è il dottore”. Il ritornello di Rafa Nadal è sempre lo stesso, da quand'aveva 14 anni, e ha avuto i primi gravi problemi ed i primi, forzati, prolungati stop, con quel gioco così fisico e quel tennis a strappi. Il dottore, Angel Ruiz Cotorro, segue spesso anche nei tornei lo straordinario campione di 11 ...

Non è la D'Urso - Pamela Prati abbandona lo studio : «Barbara sono qui solo per salutarti» - poi ci ripensa : Il momento tanto atteso è arrivato Pamela Prati entra in studio ospite della nona puntata di Live non è la D'Urso, che abbiamo seguito su Leggo.it, ma le cose non vanno per il...

Netflix e gli altri servizi on-demand risparmiano tonnellate di pubblicità ai bambini (e Non solo) : Netflix e gli altri servizi di streaming on-demand hanno cambiato il nostro modo di vedere la televisione. Questi includono una quantità inferiore di pubblicità e risparmiano ai bambini (e agli adulti) tante ore di spot. L'articolo Netflix e gli altri servizi on-demand risparmiano tonnellate di pubblicità ai bambini (e non solo) proviene da TuttoAndroid.

Che cos’è il deficit al 3% del Pil e perché Non solo Salvini vuole rivederlo : Matteo Salvini ha fatto agitare i mercati con la sua minaccia: andremo oltre il 3% del deficit e i parametri di Maastricht. Ma da dove arriva la regola che scatena tensioni fra il governo e Bruxelles? Ed è solo il leader leghista che propone di riformarlo? ...

Al via la stagione dei topless : Cristina Parodi ma Non solo : E’ finalmente iniziata la stagione calda. Non c’è primavera che possa avere inizio senza il topless di Cristina Parodi. La giornalista apre le danze delle vip sulla spiaggia col seno al vento e anche nell’edizione 2019 non si smentisce e a Formentera regala il suo siparietto hot, prontamente immortalato dai paparazzi del Settimanale Nuovo. Ma non è la sola. Ecco la moglie di Kledi Kadiu con le forme in libertà. C’è chi ...

Xylella - Italia Olivicola : “Non esiste una cura per debellare il batterio - abbiamo solo l’arma della prevenzione” : “L’Efsa ha confermato oggi l’amara realtà che purtroppo sapevamo da tempo: al momento, nonostante gli sforzi di tanti bravi ricercatori, non esiste una cura per debellare il batterio della Xylella dai nostri campi, ma abbiamo solo l’arma della prevenzione attuando le misure che l’Unione Europea suggerisce da tempo e che, purtroppo, in Italia non sono mai state attuate seriamente. Fare le buone pratiche agricole ...