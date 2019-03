Evento per la legalità in memoria di Don Peppe Diana sabato 30 e domenica 31 a Casagiove

Repower all’Evento conclusivo del progetto europeo e-MOTICON per il trasferimento delle best practice sulla mobilità elettrica : Repower presenta la propria esperienza in occasione dell’evento conclusivo del progetto europeo e-MOTICON “Mobilita` elettrica: un viaggio interoperabile attraverso lo Spazio Alpino” dedicato al tema dell’interoperabilità delle infrastrutture di ricarica per i veicoli elettrici. A tre anni dall’apertura dei lavori, la conferenza che coinvolge i principali stakeholder europei della mobilità elettrica, racconterà i risultati di progetto e sarà ...

Huawei ringrazia Apple per l’Evento di “riscaldamento” che precede il main event di oggi : Con un tweet pubblicato nella serata di ieri, Huawei ha ringraziato pubblicamente Apple per l'evento di "riscaldamento" che apre la strada al main eventi dedicato alla serie Huawei P30. L'articolo Huawei ringrazia Apple per l’evento di “riscaldamento” che precede il main event di oggi proviene da TuttoAndroid.

Sabato 30 Marzo l’Earth Hour - la mobilitazione planetaria per il clima : l’Evento centrale italiano a Matera : Torna Earth Hour, la più grande mobilitazione planetaria in tema di cambiamenti climatici. Quest’anno lo slogan è #Connect2Earth a significare lo stretto legame tra uomo e natura, tra cambiamenti climatici e perdita di biodiversità, il capitale naturale sul quale poggia la nostra stessa vita. Gli obiettivi concreti sono fermare la perdita di biodiversità e dimezzare le emissioni di gas serra entro il 2030 a livello globale. l’evento WWF, giunto ...

Scuola : urge intEvento per immissioni in ruolo e trasferimenti insegnanti al pari dell’attenzione che si sta dedicando al reddito di cittadinanza : Con riferimento al precedente post che riporta il comunicato USB va evidenziato che la data del 25 maggio è quella stabilita per la Scuola quale termine utile per la introduzione delle domande nel sistema informatico del MIUR. Invece la scadenza prevista dall’INPS per esaminare le domande dei quota 100 è il 31 maggio. Sono 17mila lavoratori (tra docenti e ATA) che con il pensionamento liberano un numero uguale di posti di lavoro. Se non ...

Atterraggio sulla luna - all'Alberghiero Evento per i 50 anni : La storia del tacchino è poi stata ripercorsa dalla docente di Scienza degli alimenti dell'Istituto Alberghiero Maria Pina Rosato, esperta di benessere animale: "Il tacchino non è un animale europeo, ...

Mogol in Sardegna - un Evento da non perdere : L'iniziativa è organizzata dal Comune di Mogoro in collaborazione con la Guilcer Spettacoli di Angelo Mele.

Marco Mengoni live a Milano per Apple : come richiedere i biglietti per partecipare all’Evento : Marco Mengoni live a Milano il 28 marzo nell'ambito di una iniziativa speciale firmata Apple. L'artista è il primo italiano scelto per inaugurare Apple Music live, la nuove serie di performance live in Piazza Liberty, al via giovedì 28 marzo con un'esibizione esclusiva di Marco Mengoni. L'Apple Piazza Liberty di Milano accoglierà alcuni artisti per esibizioni dal vivo che verranno registrate e rese successivamente disponibili su Apple Music. ...

Universiadi - la maglia dei 100 giorni per promuovere l'Evento di luglio : ... con oltre 50 impianti di gara, e vedrà ai nastri di partenza ben 18 discipline sportive, configurando la manifestazione il secondo evento multidisciplinare al mondo, secondo soltanto alle Olimpiadi. ...

Cirò. Tutto pronto per l'Evento scientifico dedicato a Filottete : ... docente dell'Università dell'Aquila , Mito e identità su Filottete ed altri modelli precoloniali fra Crotone e Sibari ,, la ricercatrice dell'Unical Luciana De Rose , Astronomia e scienza in Magna ...

StraLugano : un Evento ecosostenibile da non perdere! : Gli Svizzeri sono noti nel mondo per la loro precisione e affidabilità ma sempre più si stanno impegnando per promuovere i valori dell’Ecologia, della Sostenibilità e del Benessere Fisico, in questo caso nell’ambito di una manifestazione sportiva che garantisce divertimento per tutti, la StraLugano. StraLugano: di cosa si tratta La StraLugano, giunta alla sua 15 edizione, è una due giorni dedicata a chi desidera correre e divertirsi, intorno al ...

Superluna ed equinozio di primavera - Evento raro : la prossima volta sarà il 2030 : L’arrivo della primavera – con il relativo equinozio – ci regala l’ultima Superluna piena del 2019, dopo quella di febbraio, la più grande dell’anno. sarà possibile ammirarla nella notte tra il 20 e il 21 marzo. “Quest’anno, infatti, l’equinozio di primavera cade il 20 marzo, alle 22.58”, spiega all’Ansa l’astrofisico Gianluca Masi, responsabile del Virtual Telescope. “Pochissime ore dopo, il 21 marzo alle ...

Equinozio di Primavera 2019 un Evento imperdibile al Planetarium Pythagoras di Reggio Calabria : L’Equinozio di Primavera è l’istante che chiude, astronomicamente, la stagione invernale. Nell’accezione comune l’evento si verifica ogni 21 marzo: non è sempre così! La data di questo evento astronomico non è fissa e può cadere tra il 19 e il 21 marzo. L’Equinozio di Primavera 2019, infatti, sarà il 20 marzo e precisamente alle 22.58 dei nostri orologi. La “colpa”, se così si può chiamare, è da ricercare nel moto di rivoluzione del nostro ...

Premio “Impresa Etica” - imprenditori e lavoratori uniti per il bene comune : ad Asti l’Evento finale : Sono le tre imprese vincitrici dell’edizione 2019 del Premio “Impresa Etica”, assegnato ad Asti dall’Associazione San Giuseppe Imprenditore, per valorizzare la collaborazione vincente in aziende tra l’imprenditore e i suoi collaboratori: la marchigiana Graziano Ricami, la pugliese Fratelli Mastrototaro e l’umbra Pagine Sì! s Asti, 19 marzo 2019 – È possibile unire competitività ed etica? [...]

Rally Città di Casarano 2019 – Iscrizioni aperte per l’attesissimo Evento salentino! : Tutto il movimento automobilistico sportivo salentino è in fermento per l’edizione 2019 del Rally Città di Casarano: la gara del 13 e 14 aprile apre la Coppa Rally e i trofei Monomarca di zona Dalla giornata odierna, si può dire che è ufficialmente partito il classico conto alla rovescia per la ventiseiesima edizione del Rally Città di Casarano, competizione automobilistica organizzata dalla Scuderia Casarano Rally Team in ...