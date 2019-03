LIVE Ginnastica artistica | Coppa del Mondo Doha 2019 in DIRETTA | Vanessa Ferrari e Lara

oasport

(Di sabato 23 marzo 2019) Buongiorno e benvenuti alladelladeldi, quarta tappa a(Qatar). Seconda giornata di finali di specialità e l’Italia vuole essere assoluta protagonista conMori che saranno impegnate al corpo libero: le due azzurre, dopo il doppio podio di Baku, vanno a caccia di una nuova magia e hanno tutte le carte in regola per puntare alle medaglie. Le due azzurre, reduci dalla stupenda gara in Azerbaijan, hanno faticato in qualifica due giorni fa ma si presentano tra le grandi favorite per accedere alla top 3: serviranno degli esercizi di spessore, come sono capaci di fare, per proseguire al meglio il proprio cammino e incamerare punti pesanti per la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020.La bresciana, terza domenica scorsa e vincitrici a Melbourne un mese fa, si esibirà per seconda e vuole inseguire il suo ...

