E’ uscito in inglese il libro di successo di Nino Graziano Luca dal titolo “The Grand

(Di giovedì 21 marzo 2019) Il Presidente della Compagnia Nazionale di Danza Storicae anchorman radiotelevisivo e di eventi, visto ildi vendita nella versione italiana e il forte interesse internazionale, ha tradotto inil suodiGran Balli dell’800. Da Via Col Vento al Gattopardo, edito da Armando Curcio Editore. Unche ha ricevuto prestigiosi encomi nonché i patrocini della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell’Ambasciata d’Austria ed è stato presentato tra l’altro alla Camera dei Deputati ed all’Ambasciata d’Austria. La versione in italiano, nell’ottobre del 2017, giunta alla quinta ristampa, è stato pubblicata in versione economica.Un vero e proprio manuale, scritto con i toni del romanzo che dopo aver affascinato gli italiani è finalmente a disposizione del pubblico internazionale....

