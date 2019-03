Simeone | ' La Juve ci ha fatto male e ha meritato di passare il turno'

Blastingnews

(Di sabato 16 marzo 2019) Lantus ha conquistato l'accesso ai quarti di finale, battendo per 3-0 l'Atletico Madrid, il quale forte del bottino del 2-0 maturato al Wanda Metropolitano era convinto di poteril. I Rojiblancos sono usciti dall'Allianz Stadium con le ossa rotte ed ora l'allenatore Diego Pablo, durante la conferenza di vigilia per la sfida con l'Athletic Bilbao, ha ammesso le sue responsabilità per l'eliminazione dal massimo torneo europeo ed ha spronato il gruppo ad andare avanti con focus sulla Liga.La superiorità dellaIl Cholo, innanzitutto sottolinea come la sconfitta rimediata all'Allianz Stadium è anche conseguenza delle sue scelte e comprende le critiche dei tifosi che ringrazia sempre per l'appoggio dato alla squadra. Archiviare il colpo inferto dallantus, è importante per poter continuare ad andare avanti e concentrarsi a fare bene in campionato, nella ...

