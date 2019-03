Kantè-Juventus | Paratici piomba di nuovo sul francese | contatti avviati

juvedipendenza

(Di sabato 16 marzo 2019)– Nuove incredibili voci di mercato riguardano la, che potrebbe mettere a segno l’ennesimo super colpo della gestione Agnelli. L’inserimento deciso del Chelsea che lo strappò al Leicester per circa 36 milioni di euro fece desistere lache in questi tre anni, però, non ha mai perso di vista i progressi di … More

Atletico_Roma : ?? La Juventus si muove sul mercato ?? Paratici osserva - mavakaga : RT @GoalItalia: Il parco centrocampisti della #Juventus potrebbe diventare un lusso: dopo Ramsey si punta #Kanté ???? -