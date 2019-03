Huawei Nova 4e svelato da alcune immagini leaked con tripla fotocamera e notch a goccia

Ecco le specifiche tecniche di Huawei Nova 4e in vista del lancio : Huawei Nova 4e verrà presentato in Cina il prossimo 14 marzo ed oggi è trapelato un foglio che ne riporta le specifiche tecniche. L'articolo Ecco le specifiche tecniche di Huawei Nova 4e in vista del lancio proviene da TuttoAndroid.

Honor 8X - Huawei Mate 20 Lite e Nova 3i ottengono Android 9 Pie con EMUI 9 in Cina : Qualche giorno fa Huawei ha reso disponibile l'aggiornamento ad Android 9 Pie per la gamma Mate 9 e Nova 2S in Cina e oggi altri tre dispositivi medio gamma del gruppo stanno ricevendo l'ultima versione di Android completa della più recente interfaccia EMUI 9. Gli smartphone in questione sono Honor 8X, Huawei Nova 3i (conosciuto altrove come P Smart Plus) e Huawei Mate 20 Lite.

Un video di Huawei Nova 4e mostra... il P30 Lite : Questo dispositivo, tuttavia, non è altro che il modello P30 Lite nel resto del mondo. Nel breve video si nota una piccola tacca a goccia nella parte frontale dello schermo e una camera anteriore per ...

Selfie-cam da 32MP per Huawei Nova 4e - gemello del P30 Lite? : Una particolarità del P30 Lite potrebbe esserci stata anticipata da Huawei Nova 4e, che potrebbe difatti corrispondere proprio al fratello minore della prossima line-up in presentazione a Parigi il prossimo 26 marzo (come già successo in passato col Nova 3e, in realtà corrispettivo del P20 Lite). Ecco spiegato perché vi parliamo di questo dispositivo con tale enfasi: il terminale dovrebbe essere caratterizzato da una fotocamera frontale da 32MP, ...

Ancora un’innovazione per gli smartphone Huawei con fotocamere per selfie a scorrimento? : Gli smartphone Huawei, per ogni segmento di mercato, si stanno dimostrando pionieri di nuove tecnologie. Un esempio su tutti è di certo rappresentato dal device pieghevole Huawei Mate X ma le novità per il brand non finiscono qui, visto che sembrerebbe essere proprio in progettazione un device con le fotocamere anteriori pronte a comparire e a scomparire all'occorrenza. Quali dettagli sono già noti? Come segnalato dal sito LetsGoDigital e ...

Huawei Nova 4e in arrivo con una fotocamera frontale da 32 MP e notch a goccia : Un teaser pubblicato da Huawei su Weibo annuncia l'arrivo di Huawei Nova 4e, il successore di Nova 3e dello scorso anno. L'azienda ha confermato che lo smartphone sarà dotato di una fotocamera frontale da 32 megapixel alloggiato in un notch a goccia con funzioni di abbellimento supportati dall'IA.

Huawei Mate 9 - P10 - Nova 2S - HONOR 9 e V9 si aggiornano ad Android 9 Pie - Samsung Galaxy A6 (2018) si accontenta della beta : Android 9 Pie bussa alla porta di un mucchio di smartphone. La versione stabile con la EMUI 9.0 arriva sugli Huawei Mate 9 e sui P10, oltre che su Nova 2S, HONOR 9 e V9; la versione beta arriva invece per Samsung Galaxy A6 (2018), ma solo in Corea per ora.

Rinnovato fuori tutto nel volantino Unieuro : sconto su Huawei Mate 20 - Samsung Galaxy S9 Plus e iPhone 6S : Il volantino Unieuro si rinnova con un nuovo fuori tutto, sempre nella sue Winter Edition. Le promozioni servite su un piatto d'argento partiranno questo venerdì 25 gennaio e termineranno il prossimo 15 febbraio. Per chi è in cerca di uno smartphone si tratterà dunque dell'occasione ideale per un acquisto utile per San Valentino magari: i device (in particolare) su cui vale la pena porre la propria attenzione sono il Huawei Mate 20, il Samsung ...

HONOR 10 e Huawei Nova 3 ricevono il supporto al Bone ID e le nuove patch di sicurezza (in Cina) : Aggiornamenti in arrivo per HONOR 10 e Huawei Nova 3, ma solo in Cina per il momento. Entrambi ricevono le nuove patch di sicurezza e il supporto alle nuove HONOR FlyPods Pro con l'annessa tecnologia Bone ID per un riconoscimento vocale più sicuro.