Dortmund | Sancho | ' Champions? Voglio altri gol'

calciomercato

: Borussia Dortmund, Sancho: 'Ho iniziato sostituendo quelli che non si presentavano ai tornei...' -… - ItaSportPress : Borussia Dortmund, Sancho: 'Ho iniziato sostituendo quelli che non si presentavano ai tornei...' -… - UtdCalum : @ftblCals Arsenal: Torreira Manchester United: Martial Dortmund: Sancho Juventus: Dybala Barcelona: Messi ?? Paris: Neymar - LikeDembouz : @ftblCals Arsenal- Lacazette United- Pogba Dortmund- Sancho Juventus- Dybala Barcelona- Messi/Dembele PSG- Neymar -

(Di sabato 16 febbraio 2019) Jadon, gioiello del Borussia, seguito dalla Juventus sul mercato, ha parlato ai microfoni di Sky Sport tra passato e presente: 'Giocavo per strada con i miei amici e andavo ai tornei perché prendevo il posto dei giocatori che non si presentavano nelle varie squadre. E' così che ho cominciato. Non ...