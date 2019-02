Terremoto Catania | “Il Governo Musumeci sostiene la ricostruzione nei Comuni colpiti dal

meteoweb.eu

: #Terremoto #Catania, ultimato il recupero delle tre campane nella chiesa Santa Maria del Rosario a #Fleri. Operazio… - emergenzavvf : #Terremoto #Catania, ultimato il recupero delle tre campane nella chiesa Santa Maria del Rosario a #Fleri. Operazio… - SkyTG24 : Terremoto a Catania, scossa di magnitudo 3.4 - GDS_it : #Terremoto, Falcone: 'Al lavoro per ricostruire comuni dell'#Etna' -

(Di domenica 10 febbraio 2019) “Ilintende sostenere fattivamente, attingendo alle risorse regionali, laneidal sisma di Santo Stefano, ma occorre definire al meglio le competenze istituzionali e ridurre i lacci e lacciuoli della burocrazia che nascono su paralizzanti presunzioni di colpevolezza“: lo ha dichiarato l’assessore regionale alle Infrastrutture della Sicilia, Marco Falcone, in occasione di un incontro promosso ad Acireale dai Comitati dei terremotati. “Stiamo lavorando attraverso la riprogrammazione di fondi già nella disponibilità della Regione per destinare dai 20 ai 30 milioni di euro in primis per ladei centri storici e la viabilità. È allo studio, per sostenere imprese e commerci, una misura da inserire nel Collegato per concedere ”mutui sisma” attraverso l’Irfis. Raccogliamo inoltre le indicazioni ...