Probabili Formazioni Juventus – Parma, Serie A 02/02/2019

lanotiziasportiva

: Verso Juve-Parma LIVE: le probabili formazioni e le ultime notizie - ilbianconerocom : Verso Juve-Parma LIVE: le probabili formazioni e le ultime notizie - GiostraGiacomo : Juventus-Parma, le probabili formazioni - Sky Sport - UdineseAddict : Udinese-Fiorentina, le probabili formazioni: De Maio verso l'esordio, davanti De Paul alle spalle di Okaka | Tutto… -

(Di sabato 2 febbraio 2019)A 02/02/Anticipo serale con una sfida interessante tra: i bianconeri dovranno reagire dopo la sconfitta contro l’Atalanta. Nell’andata, c’è stata la vittoria di misura dellanonostante una buona prestazione dei ducali.TORINO – Allegri varerà la formazione titolare, dove schiererà una difesa quasi inedita: Perin difenderà i pali, mentre Caceres e Rugani saranno i centrali, con Spinazzola e Cancelo in difesa. A centrocampo torneranno Pjanic e Khedira, mentre Bernardeschi e Douglas Costa saranno gli esterni in un 4-2-4 offensivo: le punte saranno Mandzukic e Ronaldo.– D’Aversa punterà su un tridente rapido, con Biabiany e Gervinho che affiancheranno Inglese. Kucka troverà spazio dal 1′, con Stulac e Barillà. In porta ci sarà Sepe, mentre la difesa è ...