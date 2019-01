La guerra contro i superbatteri sta finalmente volgendo a nostro favore?

A che punto è la guerra economica contro Maduro : Roma. A parole Vladimir Putin manifesta appoggio a Nicolas Maduro, ma nei fatti le major russe mostrano di non avere la minima intenzione di sostenere i costi della guerra economica scatenata da Donald Trump contro Maduro, e lasciano il regime di Caracas senza benzina. Non appena si è saputo del con

Prestigiacomo - FI - : «Nessuna guerra al governo - ma no a peccati contro l'umanità» : «L'orrore di 47 ragazzi sporchi, senza scarpe, un gabinetto intasato, gli occhi spaventati, increduli davanti alla terra così vicina e irraggiungibile. Il ministro Salvini ne deve rispondere»

Sergio Mattarella - il terrore del Quirinale sulla guerra contro la Francia : cosa rischia l'Italia : La strategia scelta sia da Luigi Di Maio che da Matteo Salvini di puntare contro la Francia, nemico giurato dell'Italia, sta facendo preoccupare non poco il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Da giorni i due vicepremier non perdono occasione per rinfacciare a Parigi ora lo sfruttamento n

Trump e Guaidó contro Maduro Ora si rischia la guerra civile : Guaidó si proclama presidente. Maduro: "Via gli americani entro 48 ore". Migliaia in piazza, 13 morti. Ora si rischia la guerra civile. E gli Usa non escludono un intervento militare Segui su affaritaliani.it

«La guerra è il solo modo per controllare la Libia» : «Le Nazioni Unite hanno fallito, io credo nella linea militare». Parla Salah Badi, uno dei protagonisti degli scontri a Tripoli

«La guerra è il solo modo per controllare la Libia» : Gli Stati Uniti che guidano il mondo libero sono stati creati da un miliziano. Io sono come lui, sono un uomo che interviene nel momento giusto per mettere fine a qualsiasi pericolo minacci il mio ...

guerra IN SIRIA/ Scontro Israele-Iran - Trump e Netanyahu provocano Teheran : Bombardamento missilistico israeliano sulla SIRIA su obbiettivi iraniani. E' un nuovo tentativo di Tel Aviv per provocare Teheran

Trenta multinazionali dichiarano guerra contro la plastica nei mari : Ma al contrario nei Paesi di nuova economia mancano ancora i servizi di raccolta e gestione dei rifiuti. Gli altri rifiuti, come quelli metallici, rimangono sul posto; invece la plastica ha ...

I terremotati al governo : “Non ha fatto niente per noi. No alla guerra contro i migranti” : Francesco Pastorella, coordinatore di 114 comitati di terremotati, critica il governo per la gestione di questi mesi: "Ad oggi nessuna delle promesse che Salvini e Di Maio ci avevano fatto in campagna elettorale sono state rispettate". E sulla contrapposizione coi migranti: "E' una guerra tra poveri che non ci interessa".Continua a leggere

I terremotati al governo : “Non ha fatto niente per noi - ma no alla guerra contro i migranti” : Francesco Pastorella, portavoce di 114 comitati di terremotati, critica il governo per la gestione di questi mesi: "Ad oggi nessuna delle promesse che Salvini e Di Maio ci avevano fatto in campagna elettorale sono state rispettate". E sulla contrapposizione coi migranti: "E' una guerra tra poveri che non ci interessa".Continua a leggere

Leoluca Orlando perde miseramente la guerra contro Matteo Salvini : l'ufficio anagrafe... : Trenta pratiche già istruite restano in attesa all'ufficio anagrafe di Palermo, mentre per quelle nuove si prende tempo per capire il da farsi. Passano i giorni e aumenta il numero delle istanze di iscrizione presentate da immigrati richiedenti asilo non ancora accolte. Nei giorni scorsi in modo pla

Nicola Panico contro Sara Affi Fella scrive un post : “Se parlo scateno una nuova guerra”Leggi la sua verità : La vicenda di Sara Affi Fella, tornata a parlare dopo lo scandalo scoppiato cinque mesi fa a Uomini e Donne a causa delle bugie raccontate durante la sua permanenza sul trono del programma, si... L'articolo Nicola Panico contro Sara Affi Fella scrive un post: “Se parlo scateno una nuova guerra”Leggi la sua verità proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Nicola sbotta contro la Affi Fella : 'Scateno una guerra' : Nicola Panico è tornato con delle rivelazioni inaspettate su Sara Affi Fella. Il ragazzo, dopo l'intervista dell'ex tronista di Uomini e Donne, ha sbottato contro di lei dicendo: "A tutto questo marasma rispondo col silenzio, perché se parlo io scateno una guerra". Sarsa Affi Fella torna in pubblico e si scatena il caos Sara Affi Fella, dopo 5 mesi di totale assenza dal mondo dei social e dello spettacolo, ha deciso di riapparire sul web ...

guerra commerciale Usa-Cina : termina incontro vice ministeriale. I comunicati delle controparti : Gli investitori guardano all'incontro a livello vice ministeriale che si è svolto tra la Cina di Xi Jinping e gli Usa di Donald Trump, e che si è concluso nella giornata di ieri dopo il terzo giorno, ...