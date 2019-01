Capodanno | Unicef | oggi nel mondo nasceranno 395 mila bimbi

meteoweb.eu

(Di martedì 1 gennaio 2019), nel primo giorno del nuovo anno,nel395bambini: lo rende noto l’che rileva come un quarto dei nuovi nati verrà alnell’Asia del Sud e, per l’occasione, rivolge un appello alle Nazioni perché rispettino il diritto di ciascun bimbo alla salute e alla sopravvivenza. Secondo la stima dell’dalla mezzanotte del primo gennaioa Sydney 168 neonati, a Tokyo 310 neonati, a Pechino 605, a Madrid 166 e infine a New York 317. L’organizzazione delle Nazioni unite, ricordando che nel 2019 cade l’anniversario dei 30 anni dell’adozione della Convenzione dei diritti dell’infanzia che impegna i governi a mettere in campo misure di salvaguardia per la qualità della vita dei bambini, invita i Paesi a investire nella formazione delle equipe mediche locali per fare sì che ogni nuova nascita ...