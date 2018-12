Ultras | scontri tra tifosi del Bologna e del Torino in un’area di servizio della

Scontri tra Ultras sulla A1 : sassi tifosi Bologna su pullman del Toro | : All'altezza di Firenze, durante una sosta in Autogrill, il pullman della Curva Maratona, è stato preso d'assalto da alcuni ultras del rosso-blu che erano diretti a Napoli

Inter-Napoli - il video degli scontri tra Ultras : Da Twitter Il profilo è quello del giornalista di Repubblica Paolo Berizzi. Le immagini arrivano dalle strade che affacciano su San Siro. È un video crudo, che racconta meglio di ogni parola gli scontri avvenuti prima di Inter-Napoli. Si vede l’agguato teso ai mezzi con cui i napoletani hanno raggiunto Milano, Berizzi scrive della presenza di gruppi del Varese e del Nizza. Ma, ripetiamo: le immagini valgono più di ogni descrizione. Scene ...

Dopo gli scontri di Inter - Napoli gli sconfitti siamo noi Ultras : Ecco la rubrica "Tifare contro" curata da Giovanni Francesio per il Foglio sportivo che troverete in edicola sabato 29 dicembre Era abbastanza prevedibile, Dopo la disastrosa serata di mercoledì, che la frase d’ordinanza fosse “non si può morire per una partita di calcio nel 2018”; frase che però

Scontri Inter-Napoli - le armi usate dagli Ultras : anche martelli e asce. FOTO : Scontri Inter-Napoli, le armi usate dagli ultras: anche martelli e asce. FOTO La polizia si è recata in Via Novara, dove sono stati ritrovati gli oggetti contundenti utilizzati dai sostenitori neroazzurri e partenopei nei tafferugli prima della partita. LA FOTOGALLERY Parole chiave: ...

Morti per una partita di calcio - le vittime degli scontri Ultras da Paparelli a Belardinelli | Sky TG24 | : Dal tifoso laziale ucciso da un razzo all'Olimpico nel 1979 al 35enne deceduto dopo essere stato investito da un suv fuori da San Siro prima di Inter-Napoli. Nella lista di chi ha perso la vita anche ...

Scontri Inter-Napoli - ecco le armi usate dagli Ultras. VIDEO : Scontri Inter-Napoli, ecco le armi usate dagli ultras. VIDEO In un parchetto vicino allo stadio sono stati trovati diversi oggetti contundenti che i sostenitori neroazzurri e partenopei hanno utilizzato prima della partita. Nei tafferugli è morto un 35enne, investito da un suv Parole chiave: ...

Scontri prima di Inter-Napoli - arrestato anche il terzo Ultras nerazzurro : L’ANSA ha reso noto che è stato rintracciato e arrestato anche il terzo ultras dell’Inter, accusato di aver partecipato agli Scontri in via Novara a Milano prima di Inter-Napoli. anche per lui come per i due arrestati in precedenza l’accusa è di rissa aggravata e di lesioni. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articolo Scontri ...

Betis-Milan - scontri tra Ultras in quel di Siviglia : 20 tifosi fermati : Betis-Milan, le notizie che arrivano da Siviglia parlano di scontri tra le tifoserie al di fuori dello stadio: i dettagli Ancora una volta siamo costretti a commentare l’inciviltà di alcuni ultras. Betis-Milan è iniziata con una notizia di cronaca, scontri tra tifosi delle due fazioni, proprio come ieri è accaduto in Russia ai tifosi giallorossi. Secondo gli spagnoli di Estadio Deportivo, sarebbero circa 20 i tifosi milanisti fermati ...