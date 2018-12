Capodanno street style | come vestirsi se la mezzanotte è fuori casa!

dilei

(Di giovedì 13 dicembre 2018) Non tutti trascorrono l’ultimo dell’anno in casa al calduccio, anzi: in moltissimi adorano brindare in piazza, in messo ai fuochi d’artificio e al calore di centinaia di altre persone. L’ho provato anch’io per due volte: in Austria, a Vienna, e a New York. Ilvissuto così è davvero un’esperienza unica, completamente diversa dal solito! Il solo nemico da combattere è il freddo: bisognain modalità antigelo… mafarlo senza dimenticare di aggiungere anche un pizzico di glamour? Ecco qui qualche idea per voi.se lacasa: in generalepremessa generale, le cose importanti da tenere presenti sono:Scarpe comode e calde, preferibilmente tacchi bassi. Gli stivali di pelo tipo UGG o quelli con la suola rinforzata tipo Blundstone sono ideali. accessori che tengano ...