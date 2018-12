Real Madrid | zitto e… Mosca | il CSKA passeggia al Bernabeu | sconfitta ‘storica’ per i

Mondiale per club - oggi il via. Real Madrid-River Plate finale scontata? : Real Madrid campione del mondo: un'altra notte da... galattici PARTECIPANTI - Al-Ain e Team Wellington si sfidano in una gara ad eliminazione diretta per accedere al secondo turno, dove incontreranno ...

Juventus-Real Madrid - caos a Piazza San Carlo : confermata l’ipotesi d’accusa di omicidio preterintenzionale : Novità importanti per quanto riguarda il caos creato a Piazza San Carlo a Torino il 3 giugno 2017 ed in occasione della finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid, la Corte di Cassazione ha infatti confermato l’ipotesi d’accusa di omicidio preterintenzionale, il reato è contestato dalla Procura verso alcuni componenti della “banda dello spray al peperoncino”. L’intenzione è dunque quella di ...

Real Madrid - Solari risponde a Ronaldo : “Il nostro spogliatoio è grande e umile” : “L’umiltà è la virtù dei grandi e lo spogliatoio del Real Madrid è grande e umile. E Cristiano è la storia vivente del Real Madrid“. Il tecnico delle merengues, Santiago Solari, risponde a CR7 – secondo il quale lo spogliatoio della Juve è più umile di quello degli spagnoli – alla vigilia della sfida di Champions League con il Cska Mosca. “Liga o Champions? Entrambe, così come la Copa del Rey e il ...

Real Madrid - Solari risponde a Cristiano Ronaldo : “l’umiltà è la virtù dei grandi” : Cristiano Ronaldo ha un po’ punzecchiato il Real Madrid, ed il tecnico dei blancos Solari ha risposto a tono al portoghese “Il Real Madrid è grande e umile e lo ha dimostrato. L’umiltà è la virtù dei grandi: per questo e per altri valori ancora questo club ha vinto tanto“. Santiago Solari commenta così le parole di Cristiano Ronaldo, che parlando della sua nuova esperienza nella Juventus ha sottolineato che ...

Ibrahimovic - pesanti accuse al Real Madrid ed a CR7 : “ora capisco tante cose…” : Zlatan Ibrahimovic duro contro Cristiano Ronaldo, il Real Madrid ed il suo presidente Florentino Perez reo d’avere un peso politico anche sul Pallone d’oro “?Ora sappiamo chi era in competizione con Messi per il Pallone d’oro: non Cristiano Ronaldo, ma Florentino Perez“. Zlatan Ibrahimovic come sempre senza peli sulla lingua. Il centravanti tedesco ha detto la sua ai microfoni di Fox Sport in merito al Pallone ...

Cristiano Ronaldo : 'Juventus meglio del Real Madrid - ma Champions non sia ossessione. A Messi dico di venire in Italia' : Sono passati già cinque mesi da quel famoso 10 luglio, ma Cristiano Ronaldo sembra essere arrivato alla Juventus da una vita. Lo dimostrano i numeri, quei 10 gol e sei assist con cui ha sempre portato ...

Huesca-Real Madrid 0-1 : Il gol di Gareth Bale, nel primo quarto del match , al minuto 8, è stato sufficiente per dare la vittoria al Real Madrid contro l'Huesca. Il match, infatti, si è concluso con il risultato di 1-0. Da ...

Pallone d’Oro e Real Madrid - il solito pungente Ibrahimovic : la stoccata dello svedese : Nell’ultimo decennio il Pallone d’Oro è stato pressoché monopolizzato da Messi e Ronaldo. Fino a quest’anno, in cui il Mondiale superbo della Croazia ha concesso le luci della ribalta a Luka Modric, sul tetto d’Europa insieme a CR7 con la maglia del Real Madrid. Uno che in questi anni avrebbe potuto anche vincere il premio è Zlatan Ibrahimovic, che ha commentato la vittoria del croato tenendo fede al suo stile. ...

Solari blocca Navas : 'Real Madrid? Non c'è posto migliore in cui stare' : Santiago Solari , allenatore del Real Madrid , parla del futuro di Keylor Navas: 'Navas? Il Real Madrid è la squadra più importante al mondo e non c'è un posto migliore in cui stare'.

Inter - Icardi cercato dal Real Madrid : la risposta dei neroazzurri : Inter Icardi – Importanti aggiornamenti arrivano dall’ambiente neroazzurro. L’Inter starebbe spingendo per il rinnovo di Mauro Icardi. Le voci insistenti dalla Spagna, di un concreto Interessamento del Real Madrid per il giocatore, hanno convinto la dirigenza neroazzurra ad accellerare i tempi per non rischiare di perdere il fuoriclasse argentino. Sul quotidiano QS si parla di […] L'articolo Inter, Icardi cercato dal Real ...