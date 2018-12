Isola dei Famosi | Kabir Bedi al posto di Alvin? L’indiscrezione sul nuovo inviato

Isola dei famosi 2019 : Alvin naufrago - Kabir Bedi in pole per il ruolo di inviato (RUMORS) : Fervono i preparativi per la nuova edizione dell'Isola dei famosi, quella che partirà su Canale 5 il prossimo 24 gennaio. La rivista "Chi", nel suo numero uscito il 12 dicembre, regala alcuni gossip sui personaggi che dovrebbero animare le puntate del 2019 del reality sulla sopravvivenza. Secondo le indiscrezioni che stanno impazzando sul web nelle ultime ore, a prendere il posto di Stefano De Martino come inviato, potrebbe essere l'attore Kabir ...

L’Isola dei Famosi - Alvin naufrago ufficiale : chi è il nuovo inviato : Alvin diventa naufrago dell’Isola 2019: chi è il nuovo inviato? Ancora una volta è il settimanale Chi a lanciare l’indiscrezione: Alvin, che si starebbe preparando a sbarcare sull’Isola dei Famosi in qualità di naufrago ufficiale, non sarebbe stato scelto per ricoprire il ruolo di inviato. Al suo posto potrebbe arrivare invece Kabir Bebi. Sarebbe proprio l’attore di Sandokan colui che racconterà tutte le peripezie e ...

Isola dei Famosi - svelato il nome dell'inviato della quattordicesima edizione : Sarà un ex naufrago a sostituire Stefano De Martino. Il reality tornerà in onda a partire dal 24 gennaio prossimo, in prima serata su Canale 5.

Isola dei Famosi 2019 : Kabir Bedi inviato - Alvin concorrente : Manca circa un mese e mezzo dalla nuova edizione de L'Isola dei Famosi e iniziano a rincorrersi i rumor sul cast che comporrà la squadra del programma: opinionisti in studio, inviati in esterna e concorrenti.Secondo quanto rivelato dalle Chicche di Gossip di Chi, la rivista scandalistica curata da Alfonso Signorini, in "pole position per il ruolo di inviato", colui che si occupa tradizionalmente dei collegamenti tra l'Honduras e l'Italia, ...

Isola dei famosi - l'indiscrezione di 'Chi' : Kabir Bedi inviato della Marcuzzi tra i naufraghi : Giusto il tempo per la pausa natalizia. O poco più. Chiuso lunedì scorso il Grande Fratello Vip, il prossimo 24 gennaio scatterà sempre su Canale 5 L'Isola dei famosi. E se il casting dei 'naufraghi' ...

Isola dei Famosi 2019/ Anticipazioni e cast : Alvin Naufrago - Kabir Bedi inviato? : Isola dei Famosi 2019, Anticipazioni e cast: Alvin sempre più vicino alla partecipazione come Naufrago, Kabir Bedi sarà l'inviato?

Simona Ventura - la vittoria di Walter Nudo al Grande Fratello Vip 2018 a 15 anni dall'Isola dei Famosi (video) : A poche ore dalla vittoria del Grande Fratello Vip 2018 di Walter Nudo, Simona Ventura, sul proprio account Instagram, ha ricordato il trionfo dell'attore, quindici anni fa, all'Isola dei Famosi. Il conduttore di 'Colpo di fulmine', infatti, ha guadagnato il gradino più alto della prima edizione del reality di Rai2 battendo l'agguerrita concorrenza di personaggi del calibro di Adriano Pappalardo, Giada De Blanck, Carmen Russo.prosegui la ...

L'Isola dei Famosi pronta al via : Alvin concorrente - come inviato arriva Kabir Bedi : Con l'inizio del nuovo anno, con precisione il 24 gennaio, andrà in onda la nuova edizione dell' Isola dei Famosi , condotta per la quinta volta da Alessia Marcuzzi. Il cast dei concorrenti, come ...

Walter Nudo è il re dei reality - dopo l'Isola anche il Gf Vip : ma in tv non ha mai trovato spazio : Walter Nudo è ufficialmente il re dei reality italiani. Vince la finale del Grande Fratello Vip 2018 e conquista la casa di Cinecittà quindici anni dopo l'Isola dei Famosi....

Giorgio Manetti all'Isola dei Famosi 2019?/ "Sarò il nuovo Raz Degan…" e su Gemma Galgani dice che… : Giorgio Manetti si candida per partecipare alla nuova edizione dell'Isola dei Famosi 2019, ecco cosa dice anche di Gemma Galgani...

Anticipazioni concorrenti L'Isola dei famosi 2019 - Parpiglia : no presenza della De Lellis : Cresce l'attesa per la nuova edizione delL'Isola dei famosi, il reality show Mediaset condotto da Alessia Marcuzzi. Da qualche giorno stanno circolando in televisione e sui social i promo ufficiali della nuova edizione del programma, che si preannuncia decisamente scoppiettante e ricca di colpi di scena. Intanto Gabriele Parpiglia, uno degli autori del reality, in queste ore sui social ha fatto un po' di chiarezza su qualche nome che è stato ...

Isola dei Famosi 2019 : cast - concorrenti e tutte le anticipazioni : Al via a gennaio la quattordicesima edizione del reality show prodotto da Magnolia. Alla conduzione Alessia Marcuzzi. Ecco...

Giorgio Manetti all’Isola dei Famosi? La sua risposta spiazzante : L’Isola dei Famosi anticipazioni, Giorgio Manetti choc: “Non ne so niente” In queste ultime settimane si è fatto un gran parlare di Giorgio Manetti a L’Isola dei Famosi come naufrago. Difatti anche lui ha dichiarato sul magazine diretto da Signoretti di essere in trattativa con la produzione. Tuttavia pare che le cose siano un po’ cambiate. Difatti l’uomo, sull’ultimo numero del settimanale Nuovo, è ...