Taekwondo | World Grand Slam Wuxi 2018 | il tabellone dei -58 kg Vito Dell’Aquila trova

Taekwondo - World Grand Slam Wuxi 2018 : Vito Dell’Aquila cerca l’impresa nell’ultimo appuntamento della stagione : È tutto pronto a Wuxi (Cina) per l’inizio dell’ultimo Grande torneo della stagione 2018 di Taekwondo. A partire da domani, mercoledì 12 dicembre, fino a domenica 16 dicembre si svolgerà la seconda edizione del World Grand Slam Champions Series, competizione riservata ai migliori 16 atleti di ogni categoria olimpica. Pur non assegnando punti nel ranking mondiale, il torneo costituisce una tappa importante per il percorso di ...

Taekwondo - World Grand Prix Finals Fujairah 2018 : un terzo posto che consacra Vito Dell’Aquila tra i migliori al mondo - qualche segnale positivo per Daniela Rotolo : A Fujairah (Emirati Arabi Uniti) si sono disputate tra giovedì 22 e venerdì 23 novembre le Finals del World Taekwondo Grand Prix 2018, torneo composto da cinque Grandi appuntamenti dedicati ai migliori atleti di ogni categoria olimpica. Nell’ultima tappa l’iscrizione era riservata soltanto ai primi 16 del ranking mondiale e l’Italia, per la prima volta nella storia manifestazione, ha potuto contare su due rappresentanti. Vito ...

Taekwondo - World Grand Prix Finals Fujairah 2018 : tutti i risultati. La Corea del Sud si conferma ai vertici - brilla il terzo posto di Vito Dell’Aquila : L’Italia chiude le Finals del World Grand Prix 2018 di Taekwondo in scena a Fujairah (Emirati Arabi Uniti) con lo splendido terzo posto di Vito Dell’Aquila nei -58 kg. In generale raccoglie un ottimo bottino la Corea del Sud, che si conferma la nazione di riferimento a livello internazionale con quattro successi, tre secondi posti ed una terza posizione nelle otto categorie in gara. Vediamo nel dettaglio tutti i risultati. Tra i -58 ...

Taekwondo - World Grand Prix Finals 2018 : Vito Dell’Aquila splendido terzo nei -58 kg! Passo cruciale verso le Olimpiadi : Vito Dell’Aquila scrive la storia del Taekwondo italiano. Nella giornata di oggi si sono chiuse a Fujairah (Emirati Arabi Uniti) le Finals del World Grand Prix, ultimo appuntamento della stagione riservato ai migliori atleti delle categorie olimpiche. Il 18enne pugliese è riuscito a conquistare il terzo gradino del podio nei -58 kg approfittando dell’infortunio del sudcoreano Tae-hun Kim e aggiudicandosi la finale per il terzo ...

Taekwondo - World Grand Prix Finals Fujairah 2018 : Vito Dell’Aquila e Daniela Rotolo sfidano l’elite mondiale per scrivere la storia : Comincia domani, giovedì 22 novembre, l’ultimo Grande appuntamento della stagione per gli appassionati di Taekwondo. A Fujairah, negli Emirati Arabi Uniti, andranno in scena le Finals del World Taekwondo Grand Prix, quinta e ultima tappa del massimo circuito mondiale che quest’anno, per la prima volta, è passato anche dall’Italia (a Roma, ad inizio giugno). L’evento è riservato soltanto ai 16 migliori atleti del ranking ...