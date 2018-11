Jesi | addio a Serenella Lampa L’imprenditrice aveva 56 anni | da tempo era malata

fanpage

: #Jesi - Raccolta rifiuti, addio ai cassonetti di campagna - newsjesi : #Jesi - Raccolta rifiuti, addio ai cassonetti di campagna -

(Di martedì 20 novembre 2018) 56originaria di Filottrano ma residente a, titolare dell’impresa “Pulizie Serena” di via Garibaldi. Apprezzata per la simpatia e il carattere solare e sorridente, ha combattuto a lungo contro quel male terribile che alla fine l'ha portata via.