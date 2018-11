Dl Genova | Nugnes M5S pubblica i bonifici | “Ho sempre restituito i soldi e continuerò a

Dl Genova - Di Maio : gravissimo atteggiamento De Falco e Nugnes : Roma, 13 nov., askanews, - Quanto è avvenuto in commissione al Senato, con il governo battuto sul condono di Ischia per il voto dei senatori De Falco e Nugnes , è 'un fatto gravissimo , che un senatore ...

Dl Genova - governo battuto in commissione con due ribelli M5s : "No a condono Ischia" | Di Maio : "Decreto passerà - De Falco-Nugnes sotto procedura probiviri" : La modifica all'articolo 25 è stato approvato con al voto favorevole del senatore M5s Gregorio De Falco e l'astensione della pentastellata Nugnes.

Dl Genova - Di Maio : “Dissenso non preoccupa - Nugnes e De Falco sotto procedura dei probiviri” : Luigi Di Maio ha commentato così il voto dei dissidenti: "Il fatto che due senatori del M5S, uno si sia astenuto e uno abbia votato con Fi, è gravissimo: questo non è un caso isolato, sono diverse settimane che ci arrivano segnali di dissenso da parte di senatori che hanno firmato impegni con il M5S e che devono portare avanti il contratto di governo".Continua a leggere

Dl Genova - De Falco e Nugnes i voti M5s mancati alla maggioranza : Roma, 13 nov., askanews, - Forza Italia e Pd mettono in minoranza il Governo, ma sono le divisioni nei 5 stelle, evidentemente non superate dopo lo scontro sul decreto sicurezza al Senato, a dare la ...

Decreto Genova - maggioranza battuta. Per il M5s De Falco e Nugnes "hanno tradito" : "Quello che è successo in Commissione Lavori Pubblici non riguarda né il governo né la maggioranza, che è e resta solida. Riguarda solo due persone che hanno tradito l'impegno preso con i cittadini: Gregorio De Falco e Paola Nugnes. I lavori in commissione vanno avanti e in Aula correggeremo questa spiacevole stortura". Lo annuncia il capogruppo del Movimento 5 Stelle al Senato, Stefano Patuanelli, ...