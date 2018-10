CONFERENZA STAMPA - Lunedì 5 novembre alle 12 30 sala dell' Arengo della residenza

PD - DOMANI CONFERENZA STAMPA DI POLESE - LOCANTORE E SCARNATO : I campi obbligatori sono contrassegnati * Commento Nome * Email * Sito web visualizza articoli simili Close Politica DE FILIPPO , PD, : OLTRE AI NOMI QUALE SAREBBE IL FUTURO DELL'EIPLI? 2 settimane ...

MotoGp – Gp della Malesia : i piloti in CONFERENZA STAMPA nell’ultimo round del trittico asiatico : I nomi dei piloti che saranno protagonisti della conferenza stampa del Gp della Malesia Manca pochissimo per l’ultimo appuntamento del trittico asiatico: i piloti della MotoGp si sono spostati dall’Australia alla Malesia, dove giovedì inizierà il weekend di gara di Sepang. Marquez, nonostante il titolo già matematicamente conquistato, andrà a caccia del riscatto dopo il ritiro forzato di Phillip Island, per lottare per il ...

Canottaggio - "Progetto Sport2Feel" : il 5 novembre a Roma la CONFERENZA Stampa : Gemelli, l'Istituto di Ricerca e Cura a carattere scientifico IDI di Roma, l'Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del CONI e il Centro per la cura del Linfedema di Roma. Per conoscere i ...

Canottaggio – “Progetto Sport2Feel” : il 5 novembre a Roma la CONFERENZA Stampa : La Federazione Italiana Canottaggio presenterà il “Progetto Sport2Feel” il 5 novembre Il 5 novembre a Roma, alle ore 11.30, al primo piano del Palazzo delle Federazioni Sportive Nazionali di Viale Tiziano 74, Giuseppe Abbagnale, Presidente della Federazione Italiana Canottaggio, e Manuela Romagnoli, Presidente di Primi Elementi Onlus, presenteranno, in Conferenza Stampa, il “Progetto Sport2Feel”. L’iniziativa che la Federazione ...

Lazio-Inter - Inzaghi in CONFERENZA STAMPA : "Tanti cambi ma mi fido dei sostituti" : Inzaghi non ha dubbi: reduce dall'ottima prestazione in Europa League, la Lazio affronterà l'Inter a testa alta: "Abbiamo bene in mente la partita dell'anno scorso, l'Inter è una squadra costruita per ...

Lazio Inter - Simone Inzaghi in CONFERENZA STAMPA LIVE : LIVE 14:10 28 ott Chi sarà il partner di Immobile? Bisogna vedere come stanno i calciatori che hanno giocato giovedì. Lucas Leiva non ci sarà, dovrò verificare le condizioni di Immobile e Caicedo e ...

FESTA DI ROMA 13 – CONFERENZA STAMPA Soledad : La Conferenza stampa di "Soledad" di Agustina Macrì "Della storia mi ha parlato per la prima volta Agustina" ha spiegato lo sceneggiatore Paolo Logli "la conoscevo dalla cronaca ma non ne conoscevo fino in fondo la profondità. È stato come scendere in un abisso in fondo al quale incontriamo Soledad che dice: "Noi volevamo solo cambiare il mondo." Un film che forse può ...

Dottori in corsia - docu-serie di Rai3 : CONFERENZA stampa : Sta per iniziare a Roma la conferenza stampa di presentazione di Dottori in corsia, la docu-serie di Rai3 in 10 puntate in onda sulla terza rete della tv pubblica a partire da domenica 28 ottobre in seconda serata. Blogo seguirà la conferenza in tempo reale. Previsti i seguenti interventi:prosegui la letturaDottori in corsia, docu-serie di Rai3: conferenza stampa pubblicato su TVBlog.it 26 ottobre 2018 11:45.

Formula 1 - GP Messico : gli errori di Vettel e il parere dei piloti in CONFERENZA stampa : E' un 4 volte campione del mondo, ma solo lui può rispondere a questa domanda", ha detto Pierre Gasly della Toro Rosso.

Politica monetaria della Bce - il presidente Draghi in CONFERENZA STAMPA Diretta : La conferenza stampa da Francoforte dopo la riunione del board per decidere sulla Politica monetaria

Portobello : la CONFERENZA STAMPA di presentazione in diretta. Teodoli : “Gli ascolti saranno buoni”. Clerici : “Faccio il tifo per Elisa Isoardi” : Portobello Sabato 27 ottobre, dopo oltre 30 anni, Portobello rivivrà in tv. Una rinnovata edizione che porta il volto di Antonella Clerici, di ritorno su Rai1 a pochi mesi dal sofferto addio a La Prova del Cuoco. Stamattina, a due giorni dalla partenza, è ora di cominciare a far luce proprio sulla curiosità che c’è attorno al programma, nel corso della conferenza stampa di presentazione. Presente agli studi di Via Mecenate a Milano il cast ...

Portobello : la CONFERENZA STAMPA di presentazione in diretta. Teodoli : “Gli ascolti saranno buoni”. Clerici : “Faccio il tifo per Elisa Isoardi”. : Portobello Sabato 27 ottobre, dopo oltre 30 anni, Portobello rivivrà in tv. Una rinnovata edizione che porta il volto di Antonella Clerici, di ritorno su Rai1 a pochi mesi dal sofferto addio a La Prova del Cuoco. Stamattina, a due giorni dalla partenza, è ora di cominciare a far luce proprio sulla curiosità che c’è attorno al programma, nel corso della conferenza stampa di presentazione. Presente agli studi di Via Mecenate a Milano il cast ...

Portobello : la CONFERENZA STAMPA di presentazione in diretta. Verdone e Arisa primi ospiti : Portobello Sabato 27 ottobre, dopo oltre 30 anni, Portobello rivivrà in tv. Una rinnovata edizione che porta il volto di Antonella Clerici, di ritorno su Rai1 a pochi mesi dal sofferto addio a La Prova del Cuoco. Stamattina, a due giorni dalla partenza, è ora di cominciare a far luce proprio sulla curiosità che c’è attorno al programma, nel corso della conferenza stampa di presentazione. Presente agli studi di Via Mecenate a Milano il cast ...

Portobello : la CONFERENZA STAMPA di presentazione in diretta : Antonella Clerici Sabato 27 ottobre, dopo oltre 30 anni, Portobello rivivrà in tv. Una rinnovata edizione che porta il volto di Antonella Clerici, di ritorno su Rai1 a pochi mesi dal sofferto addio a La Prova del Cuoco. Stamattina, a due giorni dalla partenza, è ora di cominciare a far luce proprio sulla curiosità che c’è attorno al programma, nel corso della conferenza stampa di presentazione. Presente agli studi di Via Mecenate a Milano ...