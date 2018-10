David Beckham e Victoria | cronaca di una crisi annunciata

È finita tra David e Victoria Beckham? Le parole dell’ex calciatore non fanno ben sperare : David e Victoria Beckham potrebbero essersi lasciati: a far insospettire i fan le dichiarazioni dell’ex calciatore alla tv australiana David Beckham e la moglie Victoria si sono lasciati o sono in crisi? Le dichiarazioni dell’ex calciatore alla tv australiana hanno fatto drizzare le antenne ai fan della coppia. Le parole dell’ex centrocampista inglese, sex symbol internazionale, hanno insospettito proprio tutti i ...

David Beckham e Victoria sono in crisi?/ Divorzio dietro l’angolo : “Il nostro matrimonio è complicato!” : David Beckham e Victoria Beckham sono in crisi? A quanto pare la coppia d'oro dello showbiz mondiale, non naviga in buone acque e ci potrebbe essere perfino puzza di Divorzio. (Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 17:21:00 GMT)

David Beckham : 'Il matrimonio con Victoria? Un duro lavoro' : Nel 1999, anno del loro matrimonio, lei era per tutti Posh Spice, sempre seria e vestita di nero, la 'musona' un po' snob e modaiola della girl band più famosa del mondo, lui invece era Becks, ...

David Beckham sul matrimonio : «È un lavoro duro e complicato» : David e Victoria Beckham, red carpet per la ChampionsDavid e Victoria Beckham, red carpet per la ChampionsDavid e Victoria Beckham, red carpet per la ChampionsDavid e Victoria Beckham, red carpet per la ChampionsDavid e Victoria Beckham, red carpet per la ChampionsDavid e Victoria Beckham, red carpet per la ChampionsDavid e Victoria Beckham, red carpet per la ChampionsDavid e Victoria Beckham, red carpet per la ChampionsDavid e Victoria Beckham, ...

David Beckham Into the wild film stasera in tv 15 ottobre : cast - trama - streaming : David Beckham Into the wild è il film stasera in tv lunedì 15 ottobre 2018 in onda in seconda serata su Italia 1 alle ore 23:25. La pellicola diretta da Anthony Mandler è un docufilm sul celebre calciatore inglese. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV David Beckham Into the wild film stasera in tv: cast e ...

David Beckham - dove sono finiti i capelli? : David Beckham è al centro di un piccolo gossip legato alla sua capigliatura che, in tanti, sostengono si stia diradando velocemente. Protagonista recentemente di un evento promozionale a Hong Kong, ...

David Beckham - l’ex calciatore ad Hong Kong da testimonial [GALLERY] : David Beckham testimonial ad Hong Kong per un brand di assicurazioni L’ex calciatore inglese David Beckham parla durante un evento promozionale a Hong Kong, in cui è apparso come ambasciatore del marchio internazionale della compagnia assicurativa AIA. Fai clic qui per vedere lo slideshow. L'articolo David Beckham, l’ex calciatore ad Hong Kong da testimonial [GALLERY] sembra essere il primo su SPORTFAIR.

Se David Beckham «flirta» con Ryan Reynolds : David BeckhamJustin TimberlakeReid ScottIdris ElbaSam HeughanJustin TherouxCharlie HunnamJussie SmollettJake GyllenhaalNick JonasNemmeno David Beckham sembra resistere al fascino di Ryan Reynolds. L’ex calciatore, infatti, ha lasciato un inequivocabile commento sul profilo Instagram dell’attore, come fosse un suo qualsiasi fan. «Dio, sei bellissimo», ha scritto il marito di Victoria Beckham, come didascalia a un selfie sul set ...

Victoria Beckham - il marito David cacciato dai suoi show : Victoria Beckham ha festeggiato in questi giorni 10 anni di carriera da stilista. Ma è emerso un dettaglio relativo alle sue prime sfilate che ha destato grande curiosità. Il marito David Beckham è ...

Victoria Beckham - il suo chatbot dice che divorziare da David la farebbe felice : Facebook Messenger, i segreti per usarlo meglioFacebook Messenger: la guidaInstant VideoCrittografiaNon serve FacebookIl sito desktopMetti in evidenza una chat di gruppoSilenzia le notificheCondividi la posizioneSpedisci Gif e altroPersonalizza le conversazioniLe funzioni in fase di test/1Le funzioni in fase di test/2Disabilita le conferme di letturaL'integrazione con SpotifyL'arrivo dei botAlcune settimane fa Victoria e David Beckham avevano ...

“L’ha fatto. Pure lui”. David Beckham - nuove foto : i paparazzi l’hanno beccato ‘così’ : Incredibile ma vero: David Beckham, ovvero mister perfezione, sembra avere un problemino. Che è comune a molti uomini. Ce ne faremo una ragione, per carità, e magari è solo puro allarmismo, ma a quanto pare anche il marito dell’ex Spice Girl Victoria, sex symbol universalmente riconosciuto, comincia a dover fare i conti con il diradamento dei capelli. Come sottolinea giustamente Vanity Fair, la calvizie è democratica e non guarda in ...

David Beckham - addio capelli? : David Beckham, addio capelliDavid Beckham, addio capelliDavid Beckham, addio capelliDavid Beckham, addio capelliDavid Beckham, addio capelliDavid Beckham, addio capelliDavid Beckham, addio capelliDavid Beckham, addio capelliDavid Beckham, addio capelliDavid Beckham, addio capelliDavid Beckham, addio capelliDavid Beckham, addio capelliSiamo riuscite a farcene una ragione con Jude Law, quando un giorno è apparso con la stempiatura pronunciata, e ...

David Beckham fonda una squadra a Miami e la chiama… Inter : David Beckham ancora sotto i riflettori. Dopo aver partecipato la scorsa settimana ai sorteggi di Champions e aver ritirato un importante premio alla carriera, l’ex campione britannico lancia la sua nuova squadra di calcio che dal 2020 prenderà parte alla Major League Soccer, il principale campionato statunitense. Rosa e nero come colori sociali, due fenicotteri nel logo e un nome che coglie di sorpresa: Inter Miami. Particolarmente spiazzante ...

Victoria Beckham : ""Sono 20 anni che la gente inventa bugie sul matrimonio con David" : Rinomata, bella, sexy ed è persino un'imprenditrice, Victoria Beckham ha fatto molta strada dai tempi delle Spice Girls e da quando cha calcato i palcoscenici di tutto il mondo sulle note di Wannabe. ...