L' onda di Wall Street sui listini | crollano le Borse | Trump attacca la Fed Italia

Borsa - Wall Street affonda : Dj -2 - 43% : 23.14 I mercati Usa precipitano. Alla Borsa di New York, Wall Street, il Dow Jones ha perso il 2,43% a 25.799,34 punti. Il Nasdaq ha ceduto del 3,11%,si attesta a 7.496,59 punti. Lo S&P 500 lascia sul terreno il 2,55% a 2.806,90 punti. Il peggioramento sarebbe dovuto ai timori per un aumento dei tassi e per la stagione delle trimestrali che si apre venerdì prossimo. "L'economia americana è forte": il calo sperimentato a Wall Street è una ...

Wall Street affonda : Dow Jones -2 - 43% - Nasdaq -3 - 11% : Wall Street affonda. Il Dow Jones perde il 2,43% a 25.799,34 punti, il Nasdaq cede il 3,11% a 7.496,59 punti mentre lo S P 500 lascia sul terreno il 2,55% a 2.806,90 punti. La Casa Bianca sta ...

Borsa : Wall Street affonda - Dj -2 - 43% - Nasdaq -3 - 11% : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Elon Musk non patteggia con la Sec - Tesla affonda a Wall Street : Tesla crolla in Borsa nelle contrattazioni che precedono l'apertura dei mercati. I titoli perdono il 12,36% dopo l'azione legale della Sec contro Elon Musk per frode.Il ceo del produttore di auto elettriche è accusato di avere fatto dichiarazioni "false e fuorvianti" con i suoi tweet del 7 agosto in cui parlò di un piano di delisting accantonato solo 17 giorni dopo. Secondo Cnbc, ieri la Sec avrebbe dovuto annunciare un ...

Wall Street - seconda apertura record consecutiva per il Dow Jones : New York, 21 set., askanews, - seconda apertura record consecutiva, a Wall Street, per il Dow Jones Industrial Average e lo S&P 500. Ieri l'indice delle 30 blue chip aveva messo a segno il suo primo ...

Golf - Matt Wallace trionfa nel Made in Denmark : la vittoria arriva alla seconda buca di playoff : Il Golfista inglese ha superato con un birdie alla seconda buca di playoff i connazionali Lee Westwood, Jonathan Thomson e Steven Brown L’inglese Matt Wallace ha vinto con 269 (68 68 66 67, -19) colpi il Made In Denmark (European Tour) sul percorso del Silkeborg Ry GC (par 72), ad Aarhus in Danimarca. Ha superato con un birdie alla seconda buca di playoff i connazionali Lee Westwood, Jonathan Thomson e Steven Brown con i quali aveva ...

Wall Street si infiamma sull'onda degli acquisti : Teleborsa, - Amplia la performance la borsa di Wall Street . Dopo un avvio sugli scudi, la borsa americana ha ampliato i guadagni a metà giornata. Gli investitori festeggiano così il nuovo accordo ...