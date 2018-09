Codemasters annuncia l' atteso Dirt Rally 2 0

eurogamer

(Di mercoledì 26 settembre 2018)ha oggito2.0, il sequel di uno dei titoli più amati dai fan del genere racing che permette ai giocatori di assumere il controllo di una collezione di iconici veicoli dae di vivere fantastici stage in giro per il mondo. Seguendo la strada tracciata dal primo capitolo,2.0 sarà disponibile il 26 febbraio 2019 su PlayStation 4, Xbox One e PC.Ecco il comunicato ufficiale:2.0 ti porterà in sei location sparse in tutto il mondo dove potrai affrontare incredibili stage in una vasta gamma di veicoli provenienti dalla storia dello sport e dei tempi moderni.2.0, il gioco ufficiale della FIA Worldcross Championship presentato da Monster Energy, includerà al momento del lancio anche i veicoli della stagione 2018 e otto dei circuiti ufficiali WorldRX.