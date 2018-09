Angela Ferrara | poetessa uccisa dal marito vigilante Cersosimo | omicidio-suicidio

L'omicidio della poetessa Angela Ferrara sta commuovendo l'Italia intera : Era una poetessa . Promuoveva la cultura sul suo territorio. Viveva in piccolo comune del potentino, Cersosimo, poco più di 600 anime sul Pollino, con la passione di chi vuole cambiare il mondo. L'omicidio di Angela Ferrara , 31 anni, è uno di quegli eventi che commuovono tutti. Il suo profilo Facebook in poche ore è stato coperto di messaggi di cordoglio, da tutta Italia. "Meritavi di meglio bellissima Angela . ...

Chi era Angela Ferrara - la scrittrice per bimbi uccisa a 31 anni a colpi di pistola dal marito : Angela Ferrara è morta a 31 anni, uccisa a colpi di pistola dal marito, Vincenzo Valicenti, davanti alla scuola elementare dove era da poco entrato il figlio di sette anni. Angela era una poetessa e animatrice di eventi culturali per bambini molto nota nella comunità per il suo impegno. Di recente aveva pubblicato un libro per l'infanzia intitolato "L'alfabeto degli animali" regalato in 100 copie al sindaco di Amatrice.Continua a leggere