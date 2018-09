Migranti | Grandi Unhcr | “La Libia non è un paese sicuro Italia e Francia lavorino a

Migranti - Grandi (Unhcr) a Salvini : “In Libia detenuti in condizioni abominevoli. Raramente ho visto situazioni così dure” : “No, la Libia non è un Paese sicuro per i ritorni”. così Filippo Grandi, Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, ha risposto alla domanda di un giornalista in merito alle esternazioni del ministro dell’Interno Salvini, che aveva chiesto pubblicamente all’Unione europea di considerare il Paese nordafricano una destinazione adatta ai respingimenti, ricevendone un diniego. Grandi ha specificato: “In ...

Migranti - i grandi sbarchi di albanesi in Italia negli anni '90 : Migranti, i grandi sbarchi di albanesi in Italia negli anni '90 Il Paese oggi apre le porte a 20 profughi della Diciotti, ma anni fa in migliaia cercavano rifugio nel nostro Paese. Il 7 marzo 1991 27mila persone arrivarono a Brindisi. L’8 agosto il mercantile Vlora approdò a Bari con 20mila a bordo. Nel 1997 la seconda ...

Migranti - Grandi : immorale navi "vaganti" : 21.30 "E' sbagliato, pericoloso e immorale tenere le navi di soccorso a vagare per il Mediterraneo mentre i governi fanno a gara a chi assume le minori responsabilità". Così in un un tweet l'alto commissario dell'Onu per i Rifugiati, Grandi. "Gli Stati europei devono concordare un meccanismo condiviso e prevedibile per gli sbarchi dei rifugiati e dei Migranti salvati in mare", ha aggiunto.

Altolà su Migranti e grandi opere Pressing Dibba-Grillo su Salvini : Si colgono segnali politici nelle due uscite quasi contemporanee di Alessandro Di Battista e di Grillo. Il primo ha esternato da un'amaca arcobaleno dal paradiso di Porto Escondido, in Messico, dove è misteriosamente scomparso dopo non