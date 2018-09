NBA | a Milano il primo Store in Europa | l' obiettivo è aprire entro Natale

NBA Fan Zone - in Piazza Duomo a Milano sbarca anche Chauncey Billups : orari ed eventi : ... che con la Fan Zone punta a ricreare l'esperienza unica delle partite della lega di pallacanestro più famosa del mondo. A impreziosire ancora di più l'esperienza ci sarà la presenza di una leggenda ...

Basket - Chauncey Billups a Milano per l’NBA Fan Zone : La leggenda Nba Chancey Billups parteciperà all’Nba Fan Zone in programma a Milano l’8 e il 9 settembre. Un evento gratuito e interattivo, aperto ai fan di tutte le età e con la presenza del Campione NBA e MVP delle Finals 2004 La National Basketball Association (NBA) ha annunciato che il cinque volte NBA All-Star Chauncey Billups visiterà l’iconica Piazza Duomo in occasione dell’NBA Fan Zone, che si terrà a Milano l’8 e il 9 ...

