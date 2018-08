Muore don Giancarlo Furno | diocesi in lutto

Virus West Nile - nuovo caso nel Trevigiano : donna Muore all’ospedale di Oderzo : Morta all’ospedale di Oderzo (Treviso) una paziente oncologica terminale di 74 anni che era stata infettata da Virus West Nile. Nei giorni scorsi due persone sono morte a Ferrara per forme neuro invasive particolarmente gravi di malattia da Virus West Nile, trasmesso dalla zanzara Culex molto diffusa in Italia.Continua a leggere

Ex infermiera Muore e dona 600mila euro di risparmi all’ospedale dove lavorava : Maria Bologna è morta all'età di 95 anni: non aveva nessuno, così ha deciso di donare tutti i suoi risparmi all'ospedale di Trieste, per cui ha lavorato una vita.Continua a leggere

Ex infermiera Muore e lascia l'eredità all'ospedale / La 95enne dona 600mila euro al Maggiore di Trieste : Ex infermiera muore e lascia l'eredità all'ospedale, la 95enne dona 600mila euro al Maggiore di Trieste doveva aveva lavorato a lungo prima di andare in pensione. Era senza parenti.(Pubblicato il Sun, 12 Aug 2018 11:41:00 GMT)

La mamma Muore - papà e matrigna lo chiudono in soffitta e lo picchiano : Da quando la mamma morì e il padre si unì a un'altra donna la sua vita sarebbe diventata un inferno, tanto da spingerlo a fuggire di casa. Alla fine, quel ragazzino ora adolescente, ha preso coraggio ...

Napoli - incidente sulla Tangenziale. Uomo Muore - donna ferita : è caos : Un incidente mortale tra un?automobile e un automezzo si è verificato poco fa sulla Tangenziale di Napoli, poco prima dell?uscita Vomero, in direzione Capodichino....

Roma - investita e uccisa da un'auto : Muore donna di 64 anni : Incidente mortale nella notte a Roma. Una donna è morta investita da un'auto nella tarda serata di ieri. È accaduto in via Tuscolana, all'altezza del civico 262, in direzione fuori Roma. La vittima è ...

Mangia pollo crudo : donna inglese 37enne Muore in vacanza a Corfù : Una turista britannica 37enne in vacanza a Corfù con marito e figli muore improvvisamente dopo aver Mangiato un boccone di pollo crudo: è accaduto l'anno scorso nell'isola del Mar Ionio, ma solo adesso giungono i risultati di analisi e perizie eseguiti sul corpo della donna e sul cibo da ella ingerito.A riportare la vicenda è il Daily Mail, che racconta come a provocare la morte di Natalie Rawnsley, madre di due bambini, sia ...

Mangia pollo crudo - 37enne Muore in vacanza in Grecia/ Ultime notizie : la tragica vicenda di una donna inglese : Non aveva mai avuto alcun problema di salute, fino a quando non è morta improvvisamente a 37 anni. Natalie Rawnsley, una mamma inglese, era in vacanza con la famiglia in Grecia quando in un ristorante le è stato servito del pollo crudo che lei ha Mangiato senza accorgersene.--Mangia pollo crudo, 37enne muore in vacanza in Grecia. Ultime notizie: la tragica vicenda di una donna inglese. Il processo per scoprire i responsabili è iniziato in questi ...

Credono sia un ladro - marocchino Muore dopo inseguimento in auto a Latina : Inseguito perché ritenuto un ladro , finisce fuori strada con l'auto e muore mentre il compagno, alla guida, scappa . La vittima di questa caccia all'uomo, avvenuta nella notte tra sabato e domenica ...

Latina - lo credono un ladro : marocchino inseguito in auto Muore dopo una lite : Gli indizi a carico dei due denunciati a piede libero, entrambi quarantenni del luogo, sono emersi dapprima in seguito alla visione delle registrazioni di alcune telecamere di videosorveglianza e poi da alcune testimonianze

Lo credono un ladro - Muore dopo inseguimento : Inseguito perché ritenuto un ladro, finisce fuori strada con la macchina e muore: la vittima di questa "caccia all'uomo" avvenuta la notte scorsa ad Aprilia, Latina, è un cittadino marocchino. Gli ...

Donna Muore in un incidente di montagna : 19.07 Un'altoatesina di 74 anni, Katharina Volgger, di Gais, è morta in un incidente in montagna a Rio Pusteria. La Donna è precipitata per 150 metri nella zona del rifugio Bressanone. E' deceduta sul colpo. La disgrazia è avvenuta a 2.400 metri di quota. La salma è stata già recuperata dai mezzi di soccorso.

Incidenti montagna : donna precipita e Muore a Rio Pusteria : Un’altoatesina di 74 anni, Katherina Volgger, di Gais, è morta in un incidente in montagna a Rio Pusteria, in Alto Adige. La donna è precipitata per 150 metri nella zona del rifugio Bressanone, in località Valles. E’ deceduta sul colpo. L’incidente è avvenuto verso le ore 13 a 2.400 metri di dislivello. Sul posto sono arrivati il soccorso alpino e l’elicottero Pelikan 2 che hanno recuperato e la salma. Sono intervenuti ...

Donna scivola nel fiume e Muore : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Donna scivola nel fiume e muore ...