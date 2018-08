Juventus | Cristiano Ronaldo ' preso in giro' da Dybala e Douglas Costa

Cristiano Ronaldo consiglia la Juventus : pronto l'assalto a Marcelo : La Juventus ha già rinforzato ampiamente la rosa per affrontare alla grande la stagione ormai alle porte. La sensazione, però, è che se ci dovessero essere un paio di uscite come Miralem Pjanic e Alex Sandro, ci saranno ancora dei fuochi d'artificio dalle parti di Torino. Pogba e Milinkovic-Savic restano due grandi obiettivi soprattutto se il centrocampista bosniaco dovesse davvero lasciare i bianconeri. Per quanto concerne l'out di sinistra, ...

Juventus - relax a Milano per Cristiano Ronaldo : oggi niente allenamenti per i bianconeri : Questa mattina la Juve è rientrata a Torino dopo la tournée americana. Molti bianconeri però non sono sbarcati a Caselle, ma bensì si sono spostati direttamente da Francoforte dove la squadra ha fatto scalo da Washington. A Torino sono arrivati solo sei giocatori della Juventus e si trattava di Federico Bernardeschi, Mattia De Sciglio, Wojciech Szczesny, Miralem Pjanic, Mattia Perin e Carlo Pinsoglio, il resto della truppa invece è andato ...

Cristiano Ronaldo alla Juventus - parla il fratello : perché i tifosi fanno gli scongiuri : E che dice, Hugo Aviero? Intervistato dalla Gazzetta dello Sport si mostra sicurissimo: 'Cristiano Ronaldo alla Juve farà la storia '. Un roboante proclama che, forse, spingerà i tifosi a fare ...

Juventus - primi gol per Cristiano Ronaldo in allenamento. Da venerdì squadra al completo : La Juventus ha pubblicato tramite il proprio sito ufficiale le immagini della prima vera partitella in allenamento di Cristiano Ronaldo, e non solo, dopo l'arrivo in bianconero. Partitella in cui sono ...

Calciomercato - la Juventus tenta l’ultimo grande colpo “sponsorizzato” da Cristiano Ronaldo [NOME e DETTAGLI] : 1/5 ...

Sonora sconfitta per la Juventus contro il Real Madrid - i Blancos asfaltano i bianconeri privi di Cristiano Ronaldo : Durante l’ultimo match della tournée americana della Juventus, la squadra di Allegri rimedia una Sonora sconfitta contro il Real Madrid Il Real Madrid ha battuto in rimonta la Juventus per 3-1 nel match della International Champions Cup giocato al FedEx Stadium di Washington, ultimo test dei bianconeri nella tournée americana. Uno scatenato Asensio ha deciso la gara in avvio ripresa con un uno-due micidiale, dopo che la Juventus era ...

Incredibile Serie A - rischia di saltare l’esordio di Cristiano Ronaldo con la Juventus! : 1/13 Alberto Gandolfo/LaPresse Albert ...

Juventus - per Cristiano Ronaldo prima cena fuori : Ronaldo sta prendendo confidenza con l’ambiente di Torino. Per la sua prima serata fuori, CR7 ha scelto il ristorante “La Credenza” di San Maurizio Canavese, su indicazione di Leonardo Bonucci. Ha ordinato insalata e gnocchi alla parigina, concedendosi un goccio di Barbaresco. Al suo fianco, la fidanzata GeorginaL'articolo Juventus, per Cristiano Ronaldo prima cena fuori sembra essere il primo su CalcioWeb.

Juventus - i tifosi pazzi di Cristiano Ronaldo : autografi e selfie alla Continassa : I tifosi della Juventus hanno letteralmente perso la testa per Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse portoghese è considerato il miglior giocatore del mondo, insieme a Lionel Messi, ha vinto tutto in carriera: da cinque palloni d'Oro, a cinque Champions League, passando per campionati in Inghilterra e Spagna, fino ad arrivare a Supercoppe Europee, ...

Chievo-Juventus - sale la febbre per Cristiano Ronaldo : il Bentegodi ‘corre’ veloce verso il sold-out : Nel primo giorno di vendita dei tagliandi per Chievo-Juventus, si è registrata un’affluenza record con oltre dodici mila biglietti venduti Il Bentegodi di Verona sarà il primo stadio ad ospitare in serie A Cristiano Ronaldo, che esordirà con la Juventus contro il Chievo. Prevedibile il sold-out dopo l’affluenza record registrata nel primo giorno di vendita, nel corso del quale sono stati staccati ben 12814 tagliandi. In casa ...

Juventus - Cristiano Ronaldo non basta : adesso serve un altro colpo dopo la follia con il Milan : La Juventus aveva iniziato la campagna di rafforzamento veramente alla grande, Emre Can, Perin, Cancelo e Cristiano Ronaldo colpi da sogno ed in grande di entusiasmare tutte le tifoserie e come è stato anche per i supporter bianconeri. Fino agli ultimi deliranti giorni ed alla trattativa portata avanti con il Milan e che oggi ha avuto l’epilogo. --Bonucci torna alla Juventus, niente da dire, torna uno dei migliori difensori al mondo ma ...

Juventus - Cristiano Ronaldo e Dybala - prove di intesa alla Continassa : TORINO - prove di intesa, alla Continassa, tra Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo. I due attaccanti, che si stanno allenando a Torino, compaiono insieme in un video - destinato a diventare virale - ...

Juventus - gli attaccanti di Andrea Agnelli : da Krasic a Cristiano Ronaldo : 19 maggio 2010. Andrea Agnelli è il nuovo presidente della Juventus. Obiettivo? Riportare al top la Vecchia Signora, in Italia e in Europa. 31 luglio 2018. Cristiano Ronaldo, neoacquisto bianconero ...

Calciomercato Juventus - ‘Bonucci è un amico - per Cristiano Ronaldo non ci credevo’ : le parole di Chiellini : Giorgio Chiellini ha rilasciato un’intervista a ESPN, in occasione della tourneé americana della Juventus. Il neo capitano della formazione allenata da Massimiliano Allegri ha parlato (o meglio ha solo ‘sfiorato’) l’argomento clou di questi giorni di Calciomercato, ovvero il possibile ritorno di Leonardo Bonucci alla Juventus. Bonucci alla Juventus? Chiellini risponde: ‘Siamo amici, lo sono anche le nostre ...