E' scomparsa da ieri | riconoscete questa donna?

“L’abbiamo trovato”. scomparsa Matteo Barbieri - arriva la più tragica delle notizie : Scomparsa Matteo Barbieri, arriva la notizia più tragica. Il 18enne di Anguillara di cui non si avevano più notizia da dieci giorni, è stato ritrovato senza vita, accanto alla sua moto, in un avvallamento poco distante dalla strada. Quasi sicuramente era lì dal momento in cui si erano perse le tracce, ovvero dalla notte tra mercoledì 11 e giovedì 12 luglio quando Marco, dopo aver finito il suo turno di lavoro in un ristorante nella ...

Bimba autistica scomparsa da ieri mattina a Serle : in 130 la cercano tra i boschi : È allarme nel bresciano per una bambina di 12 anni autistica che si è allontanata senza lasciare tracce mentre si trovava con un gruppo di educatori. Da trenta ore Carabinieri, soccorso alpino, 118 e ...

“Cosa è successo”. scomparsa Matteo Barbieri : la notizia è ufficiale : Di Matteo Barbieri, così come della sua moto non ci sono ancora notizie. Il ragazzo era letteralmente scomparso tra l’undici e il dodici luglio. Appena concluso il suo turno di lavoro alla Pizzeria Capperi a Balduina si era diretto verso casa che condivideva con un suo amico ad Anguillara Sabazia, ma lì non è mai arrivato. I genitori hanno denunciato la Scomparsa ma oggi la procura avrebbe chiuso il fascicolo per ...

Non si trova la ragazzina scomparsa : ricerche disperate tra grotte e sentieri : La ragazzina di 12 anni scomparsa da ieri in provincia di Brescia non è stata ancora ritrovata. Le ricerche della piccola...