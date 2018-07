MINI TSUNAMI A MAIORCA E MINORCA | PAURA FRA I TURISTI Video ultime notizie | pochi giorni

Maiorca e Minorca - MINI TSUNAMI allaga spiagge e bar : Maiorca e Minorca, mini tsunami allaga spiagge e bar Tanti i danni ma fortunatamente nessun ferito. Continua a leggere L'articolo Maiorca e Minorca, mini tsunami allaga spiagge e bar proviene da NewsGo.

MINI TSUNAMI a Maiorca e Minorca : fuga turisti alle Baleari/ Video ultime notizie : spiagge e bar spazzati via : Baleari, Mini tsunami a Maiorca e Minorca: Video onda anomala, la fuga dei turisti per fortuna senza alcun ferito. Le immagini choc, con bar spazzati via e spiagge allagate(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 14:49:00 GMT)

Paura a Maiorca e Minorca - MINI TSUNAMI allaga spiagge e bar : Paura a Maiorca e Minorca, nelle Baleari, dove un mini tsunami ha allagato spiagge e bar. L'inondazione è avvenuta lunedì mattina, il 16 luglio 2018. Tra le zone più colpite c'è la località turistica di Ciutadella. (GUARDA IL VIDEO) Fortunatamente le spiagge non erano ancora affollate. Lo tsunami, di dimensioni molto ridotte, ha colpito le coste delle due isole. Diverse attività sul lungomare sono così state allagate e l'inondazione ha provocato ...

Paura alle Baleari : MINI TSUNAMI allaga spiagge e bar di Maiorca e Minorca : Paura a Maiorca e Minorca, dove un mini tsunami ha allagato spiagge e bar . Il fenomeno si è verificato lunedì 16 luglio. Particolarmente colpita la località di Ciutadella.

Paura sulle isole Baleari : MINI TSUNAMI invade strade - spiagge e bar. Turisti in fuga : Un mini tsunami si è abbattuto lunedì 16 luglio nelle isole spagnole di Maiorca e Minorca. L’onda anomala ha allagato spiagge e strade, trascinando via tavoli, sedie e ombrelloni. La località più colpita è stata Ciutadella, a Minorca L'articolo Paura sulle isole Baleari: mini tsunami invade strade, spiagge e bar. Turisti in fuga proviene da Il Fatto Quotidiano.

Paura a Maiorca e Minorca - MINI TSUNAMI allaga spiagge e bar : diversi danni : Impressionanti le immagini registrate da alcuni turisti in zona che mostrano l’acqua che scorre attraverso le strade allagando e trascinando tutto al suo passaggio. Il fenomeno ha causato diversi danni ma fortunatamente non si registrano feriti.--Momenti di Paura nelle scorse ore sulle isole di Maiorca e Minorca, in Spagna, dove un improvviso quanto singolare tsunami ha colpito le coste che si sono ritrovate letteralmente invase dal mare. Il ...