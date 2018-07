Ben Harper torna a Roma | il 21 ottobre in concerto all' Auditorium Parco della Musica

Roma - Ben Harper all'Auditorium Parco della Musica il 27 ottobre : Roma, 16 lug., askanews, - Ben Harper torna in Italia, il 27 ottobre all'Auditorium Parco della Musica a Roma. Dopo il suo album di debutto nel 1994, 'Welcome to the Cruel World', Ben Harper ha ...

Roma - Ben Harper all'Auditorium Parco della Musica il 27 ottobre : Roma, 16 lug., askanews, - Ben Harper torna in Italia, il 27 ottobre all'Auditorium Parco della Musica a Roma.Dopo il suo album di debutto nel 1994, "Welcome to the Cruel World", Ben Harper ha ...

Biglietti per Ben Harper in Italia a ottobre 2018 - annunciati due nuovi concerti : al via le prevendite : Quello annunciato a Macerata sembrava essere l'ultimo appuntamento nostrano per quest'anno, invece sono stati ufficializzati altri due concerti di Ben Harper in Italia il prossimo autunno. Il musicista è già stato accolto nel nostro Paese quest'anno con due sold out a Milano, dove si è esibito insieme a Charlie Musselwhite, ed è atteso ancora in Italia sia ad agosto che ad ottobre. Coi suoi 24 anni di carriera iniziati con la pubblicazione ...

Ben Harper apre tournee a Locus festival : LOCOROTONDO , BARI, , 9 LUG - La 14/a edizione del Locus festival di Locorotondo ospiterà, il 9 agosto nella masseria Mavù, il primo concerto della tournee europea del cantante e chitarrista Ben ...