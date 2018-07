Thailandia | ragazzi nella grotta | allarme ossigeno rientrato Ultime notizie

Thailandia - 3-4 giorni per salvare i ragazzi. Le lettere dalla grotta ai genitori : Thailandia, è corsa contro il tempo per salvare i 12 ragazzi rimasti intrappolati nella grotta di Tham Luang con il loro allenatore. Le autorità locali credono di avere una finestra da tre a quattro giorni per liberarli. Narongsak Osatanakorn, Segui su affaritaliani.it

Thailandia - ragazzi bloccati nella grotta : “Il recupero è possibile - si attende il via libera” : “Ci sono le condizioni adatte per tentare un recupero dei 12 ragazzi intrappolati nella grotta Tham Luang con il loro allenatore, ma un via libera alle operazioni ancora non c’è e i soccorritori puntano a far calare ancora di più il livello dell’acqua finché il tempo concede una tregua dalle piogge, in modo da minimizzare i rischi.” Lo ha detto questa mattina il governatore Narongsak Osatanakorn, responsabile delle ...

Thailandia - le lettere ai genitori dei ragazzi intrappolati : solo tre giorni per salvarli : Due settimane dopo l'inizio dell'incubo i 12 ragazzi thailandesi intrappolati dal 23 giugno nella grotta Tham Luang scrivono ai genitori per rassicurarli. «Non vi...

Thailandia - le lettere dei ragazzi intrappolati e le scuse dell’allenatore : “Perdonatemi” : I dodici bambini rimasti bloccati per 14 giorni con il loro allenatore di calcio in una grotta allagata in Thailandia hanno scritto delle lettere per i loro genitori. «Mamma, papà e fratellino, vi voglio bene», recita il biglietto del quindicenne Phiphat Photi, conosciuto come Nick. «Se esco, per favore potete portarmi del maiale e delle verdure g...

Thailandia - i 12 ragazzi scrivono ai genitori : “Mamma - ti aiuterò a fare shopping”. Per salvarli “restano 3-4 giorni” : Ekkarat Wongsookchan, 14 anni, scrive a sua madre: “Ti aiuterò a fare shopping ogni giorno una volta libero”. “Fa un po’ freddo, ma non preoccupatevi. E non scordatevi della mia festa di compleanno“, dice Duangphet Promthep, 13enne. Più nostalgico Adul Sam-on, 14 anni: “Mi mancate tutti. Voglio tornare a casa“. I nuvoloni carichi di pioggia incombono e nella grotta inizia a scarseggiare ...

"Siamo tutti forti". Le prime lettere dalla caverna in Thailandia dove sono intrappolati 12 ragazzi. Le scuse dell'allenatore : "Non vi preoccupate... siamo tutti forti". Così i 12 ragazzi thailandesi intrappolati da due settimane in una caverna, cercano di rassicurare i loro genitori in una serie di lettere scritte su fogli di quaderno. E' la prima forma di comunicazione tra i ragazzi e i genitori, dopo il fallimento del tentativo di installare una linea telefonica all'interno della caverna. E anche l'allenatore dei ragazzi, il 25enne Ekkapol Chantawong, ha ...

Thailandia - ragazzi bloccati nella grotta : “Abbiamo solo 3-4 giorni di tempo - il tubo dell’ossigeno non li ha ancora raggiunti” : Continuano le attese e i tentativi per salvare i 13 ragazzi intrappolati dal 23 giugno con il loro allenatore nella caverna di Tham Luang. Il tempo stringe, ci sono solo 3-4 giorni per salvarli prima che l’ossigeno crei problemi e che le piogge ritornino incessanti. Lo hanno riferito le autorità thailandesi, che ora si concentreranno sulle precauzioni da prendere per ridurre i rischi dell’operazione di salvataggio, fino a quando le ...

Thailandia - i sub nella grotta a prendere per mano i ragazzi. E l'allenatore si scusa in un video : «Stay strong!», urla il mondo del grande calcio - dal vecchio Ronaldo a Klopp - ai piccoli calciatori . Forza, forza, forza. La brutta fine di Saman, che riemergendo nella grotta s'è trovato senza ...