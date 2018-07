Forza Italia | Antonio Tajani | Silvio Berlusconi capolista alle Europee

Tajani : "Non sono l'anti-Salvini. Lavorerò per gli ideali di Forza Italia" : Dopo la nomina a vicepresidente di Forza Italia, Tajani parla delle mosse per il futuro degli azzurri. "Io non sono l'anti-Salvini. Non faccio nessuna azione contro qualcuno, né contro la Lega, né contro Fratelli d'Italia - ha detto il presidente del Parlamento europeo - io sono solo per Forza Italia e Lavorerò perché possa continuare ad essere determinante per la vittoria del centrodestra nei prossimi mesi e anni".Il rilancio del partito avrà ...