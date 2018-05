Aborto | l’Irlanda dice si | secondo gli exit poll il 68% degli elettori ha votato a favore

ilfattoquotidiano

(Di sabato 26 maggio 2018) Una svolta storica. Il 68%irlandesi hadella cancellazione dell’ottavo emendamento della Costituzione in base al quale sia la madre che il feto hanno “pari diritto alla vita” . Se glidell’Irish Times hanno ragione, e a questo punto è difficile pensare il contrario, per l’Irlanda si tratta di un dato importante:la proiezione della tv nazionale, il “sì” avrebbe ottenuto addirittura il 69%. E anche se i risultati definitivi sono attesi per il primo pomeriggio di sabato 27 maggio, il primo ministro Leo Varadkar,vole al “sì”, ha già twittato : “Sembra che abbiamo fatto la storia“. Il voto ha profondamente divisocattolica, dove l’interruzione di gravidanza è possibile solo nei casi in cui la vita della madre è in pericolo, ma non in caso di stupro e incesto. ...