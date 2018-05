Elezioni in estate? Al Sud non si possono permettere le vacanze | vince il M5s

Elezioni in estate - corsa contro il tempo il 22 o il 29 luglio prime date possibili Ma Di Maio : ‘Decreto per votare a giugno’ : Servono almeno 60 giorni per l’iter degli italiani all’estero. «Quasi impossibile» l’anticipo a giugno

Fi - Biancofiore : “Elezioni in estate? Da brividi. Al Sud non si possono permettere le vacanze e quindi vincerebbe il M5s” : “Elezioni anticipate in estate? Danno i brividi a tutti, perché sarebbero la consegna della vittoria al M5s per un semplice motivo purtroppo: al Sud non si possono permettere di andare in vacanza e lì quindi vincerebbero i 5 Stelle“. Così a L’Aria che Tira (La7) la deputata di Forza Italia, Michaela Biancofiore, commenta la possibilità del voto anticipato a luglio. E bacchetta il leader della Lega, Matteo Salvini: “Non ...

Elezioni in estate - per la Biancofiore vincerebbe il M5s : “Al Sud non hanno i soldi per andare in vacanza” : Scivolone di Micaela Biancofiore a La7: la proposta di Salvini di andare alle urne a luglio secondo la parlamentare forzista sarebbe una pessima idea, perché sarebbe un vantaggio solo per Di Maio: "A luglio il Nord va in vacanza, non alle urne". E i meridionali? "Al Sud non si possono permettere di andare in vacanza e chi ha votato il Movimento 5 Stelle è proprio il Sud".Continua a leggere

Elezioni in estate? Ecco i sondaggi : boom della Lega - Cinque Stelle stabili : L'8 luglio o il 15 luglio. Sono le date del possibile voto anticipato. Fallito, a meno di colpi di scena, il tentativo di un governo M5s-Lega, la crisi politica precipita verso le Elezioni. Per la prima volta nella storia del Paese si potrebbe andare al voto a luglio, magari la seconda o la terza domenica del mese. Ma cosa dicono i sondaggi? Enrico ...

Elezioni a luglio - per gli italiani sarebbe la prima volta in estate inoltrata : L'ipotesi di Elezioni politiche a luglio porterebbe a una doppia novità. Per la prima volta, infatti, gli italiani sarebbero chiamati alle urne in estate inoltrata , in passato si è votato al massimo ...

Governo - l’ombra lunga di Renzi sulla direzione Pd. Salvini : “O governo di centrodestra o nuove Elezioni entro l’estate” : sulla trattativa tra Movimento Cinque Stelle e Partito Democratico si allunga un’ombra. Matteo Renzi, infatti, tornerà a parlare in pubblico per la prima volta dall’annuncio delle dimissioni da segretario del 5 marzo proprio tre giorni prima della direzione nazionale del partito. Lo farà in prima serata su Rai1, ospite di Fabio Fazio, smentendo quell’uscita all’insediamento quando aveva giurato che sarebbe stato ...

Elezioni - Bindi : “Poche donne elette? Colpa anche loro che si sono prestate al giochetto delle pluricandidature” : “La legge elettorale non ha premiato le donne perché si sono prestate a fare un giochetto non troppo corretto delle pluricandidature. Proprio quelle delle donne hanno fermato altre 50 donne che potevano entrare”. Così Rosy Bindi torna sul tema della legge elettorale che poco ha premiato la presenza femminile in Parlamento. “Evidentemente dei calcoli politici hanno fatto si che ciascuna donna si è prestata ad un atteggiamento ...

Le Elezioni italiane sulle testate estere : 'Vince il populismo - maggioranza poco chiara' : Per il Wall Street Journal è il 'Probabile inizio di un prolungato periodo di instabilità politica e tensione nella terza economia dell'Eurozona' tenendo presente che 'dal voto non emerge un ...

Programmi TV di stasera - martedì 27 febbraio 2018. Pif su Tv8 con Il candidato va alle Elezioni e RaiMovie con La mafia uccide solo d’estate : Pif Rai1, ore 21.25: E’ arrivata la felicità 2 - 1^Tv Fiction di Francesco Vicario del 2017 con Claudio Santamaria, Claudia Pandolfi. Prodotta in Italia. Quando volevi solo essere normale: Ora che tutti sanno della sua malattia, Angelica è stata chiara: nei limiti del possibile, le giornate devono proseguire normalmente. Tutti cercano di essere forti. Francesca, una volta appresa la brulla notizia, fissa ad Angelica una visita con una sua ...