Roma Arrestati per tentato omicidio due tifosi di 25 e 26 anni

Champions - arrestati due tifosi Roma : ANSA, - LONDRA, 25 APR - La polizia britannica conferma: due giovani di 25 e 26 anni, entrambi arrivati ieri a Liverpool da Roma per l'andata della semifinale di Champions, sono stati arrestati per ...

Roma : Droga nei palloncini - arrestati due trafficanti : Roma- Un motorino segue un pulmino adattato al trasporto disabili. I mezzi accostano, dal veicolo scendono due uomini mentre dalla moto una giovane. Uno scambio sospetto: due pacchi in cambio di denaro contante. E’ quanto notato dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Trastevere. I quali, intervenuti, hanno arrestato tre persone. Due trafficanti, Romani di 28 e 25 anni, uno dei quali già con precedenti di Droga, e una ...

Roma - droga nascosta al parco giochi : arrestati sei giovani - : I carabinieri li hanno colti in flagranza di reato mentre vendevano gli stupefacenti nel parco pubblico di via San Giusto. Tra loro anche due minorenni

Roma : vigilanza in aumento in siti archeologici Ostia. Due arrestati : Roma: ammanettati sono di nazionalità cilena Roma – Visto l’aumento dei turisti previsto nei prossimi giorni, i Carabinieri del Gruppo di Ostia stanno aumentando i servizi di vigilanza. Nonché il numero di sopralluoghi all’interno dei luoghi archeologici siti nel proprio territorio. A Ostia Antica, l’area del parcheggio antistante al parco archeologico è stata oggetto di un costante monitoraggio da parte dei Carabinieri ...

Roma - due pusher arrestati con 15mila dosi di hashish in auto : Dopo un rocambolesco inseguimento, la polizia ha sequestrato 15mila dosi di hashish, 800 di cocaina, 10 di marijuana e arrestato due pusher italiani. Già ieri pomeriggio i poliziotti della Squadra ...

Camorra. Arrestati due fratelli a Aversa e in Romania : Camorra. Arrestati due fratelli a Aversa e in Romania – A conclusioni di due anni di indagini, svolte dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli in collaborazione con la polizia romena, personale operativo Dia ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip nei confronti di due fratelli originari di Aversa. Si tratta di N. e G. I. (il primo residente in Romania, il secondo ad Aversa) imprenditori ritenuti ...

Roma - volevano sequestrare un imprenditore per rapinarlo : arrestati vicino allo stadio : Tre uomini bloccati con una pistola e del nastro isolante mentre stavano per fare irruzione in una villa

Meno di 30 secondi per rubare uno scooter nel centro di Roma : ecco come agiva la “banda delle moto”. Sei arrestati : Sgominata dai carabinieri una banda di ladri di moto: avrebbero messo a segno decine di furti di scooter nel centro storico di Roma. Disposte misure cautelari nei confronti di 8 persone, mentre sono dodici complessivamente gli indagati ai quali sono contestati, a vario titolo, i reati di associazione per delinquere finalizzata al furto, ricettazione e riciclaggio di motoveicoli, nonché spaccio di sostanze stupefacenti. Sono stati avviati ...

Roma : Picchiarono guardia giurata - arrestati : Roma – Gli autori di una brutale aggressione sono stati assicurati alla giustizia dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Frascati. L’aggressione era stat subita da una guardia giurata, un Romano di 44 anni, la mattina del 3 febbraio scorso, in via di Torrenova. A scatenare l’ira degli aggressori e’ stato un lieve tamponamento tra la loro auto e quella della vittima. La dinamica del ...

Roma - nascondevano eroina nei barattoli di crema al cioccolato : quattro pusher arrestati dalla polizia : Nelle immagini della polizia i pacchetti di eroina occultati dentro ai barattoli di crema al cioccolato in un appartamento al Casilino a Roma. Gli agenti sono intervenuti dopo aver ricevuto una segnalazione per una lite tra donne e aver visto quattro coinquiline, originarie del Gambia, discutere animatamente cercando di appropriarsi di una busta in plastica, con all’interno barattoli in vetro pieni di crema di nocciole; a terra ...