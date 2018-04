Tennis | ATP Budapest 2018 | Marco Cecchinato conquista gli ottavi di finale L’azzurro

Tennis - classifiche Atp e Wta : Nadal e Halep leader : Bel salto in avanti per Cecchinato , +8, 92º, che nel Masters 1000 monegasco ha raggiunto il secondo turno mentre rientra fra i primo 100 al mondo Fabbiano , in semifinale nel Challenger di ...

Tennis - Ranking ATP (23 aprile) : Rafael Nadal rafforza la propria leadership - Fognini n.1 azzurro e Seppi guadagna posizioni : La parola che viene in mente è: impressionante. Non c’è altro modo per definire la prestazione di Rafael Nadal nel Masters1000 di Montecarlo. Il n.1 del mondo ha fatto ancora una volta la storia sulla terra rossa ottenendo l’11° trionfo nel Principato ed aggiudicandosi in totale 36 set consecutivi nei match disputati su questa superficie. Numeri pazzeschi che vanno a rafforzare la leadership del maiorchino in vetta alla graduatoria ...

Tennis - ATP Budapest : Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego accedono al tabellone principale : Erano partiti in quattro, due di loro ce l’hanno fatta: Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego hanno superato le qualificazioni guadagnandosi l’accesso al tabellone principale del torneo ATP 250 di Budapest. Salutano invece l’Ungheria Marco Cecchinato e Stefano Napolitano (fuori già ieri nel primo turno del tabellone cadetto). Matteo Berrettini ha superato oggi nel turno decisivo lo svedese Elias Ymer per 6-4 7-5 in 83 minuti di ...

Tennis - ATP Masters 1000 Montecarlo 2018 : Bolelli-Fognini volano in semifinale nel doppio! Battuti Klaasen-Venus in due set : Il Tennis italiano resta vivo a Montecarlo. Nonostante l’eliminazione di Andreas Seppi di ieri, ultimo azzurro rimasto nel tabellone del singolare dell’ATP Masters 1000, il Bel Paese vola nel doppio grazie alla coppia formata da Simone Bolelli e Fabio Fognini: i già finalisti sulla terra del Principato si sono imposti per 7-6 6-3 in un’ora e mezza di gioco sulla coppia formata da Michael Venus e Raven Klaasen, accedendo così ...

